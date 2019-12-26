Лето в разгаре: украинские полярники показали, как вылупляются пингвины и другие жители Антарктиды

В Антарктиде у украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые в этом сезоне пингвины.

Об этом сообщил участник 24-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий, говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"На прошлой неделе с 20 декабря на нашем острове возле станции появились первые птенцы субантарктического пингвина (дженту). Процесс пошел! Midsummer прошел и лето в полном разгаре. Хотя погода и ледовая обстановка бывает разной, рождаются не только пингвины. Доминиканские чайки тоже кормят своих птенцов, которые удачно маскируются между камнями. Пришло время ждать пополнения в поморников и ржанок белых (футляроносов). в Антарктиде жизнь продолжается ", - говорится в нем.