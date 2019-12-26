подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Лето в разгаре: украинские полярники показали, как вылупляются пингвины и другие жители Антарктиды
26 декабря 2019, четверг, 18:45 470
Жизнь 2019-12-26T19:18:12+02:00
Українські Новини
Лето в разгаре: украинские полярники показали, как вылупляются пингвины и другие жители Антарктиды

Лето в разгаре: украинские полярники показали, как вылупляются пингвины и другие жители Антарктиды

Ярина Вацяк
Фоторепортаж, Пингвины, станция Академик Вернадский, Антарктида

В Антарктиде у украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые в этом сезоне пингвины.

Об этом сообщил участник 24-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий, говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"На прошлой неделе с 20 декабря на нашем острове возле станции появились первые птенцы субантарктического пингвина (дженту). Процесс пошел! Midsummer прошел и лето в полном разгаре. Хотя погода и ледовая обстановка бывает разной, рождаются не только пингвины. Доминиканские чайки тоже кормят своих птенцов, которые удачно маскируются между камнями. Пришло время ждать пополнения в поморников и ржанок белых (футляроносов). в Антарктиде жизнь продолжается ", - говорится в нем.

Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter
Антарктида. Фото: Игорь Дикий/facebook.com/AntarcticCenter

Как сообщали Українські Новини, украинские полярники на станции "Академик Вернадский", которые недавно показали первого родившегося в этом году тюлененка, поделились невероятными фото зимы в Антарктиде.

Также участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), проводы которой состоялись в марте, нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, имеет реку и несколько озер.

Больше новостей о: Фоторепортаж Пингвины станция Академик Вернадский Антарктида

Новый год уже близко: как выглядит главная новогод...
Вымирающий великолепный пингвин стал птицей года в...
Фото дня: пингвины "в шоке" от последствий снегопа...
В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на зе...
Архив
Новости
Скриншот: youtube/Australia
Кайли Миноуг снялась в рекламе, где предложила "уставшим от Brexit" британцам отдохнуть в Австралии 19:21
ГБР хочет обучить своих водителей экстремальному вождению за 130 тыс. гривен 19:15
Обнародован рейтинг авиакомпаний, которые чаще всего не компенсируют задержку и отмену рейсов 19:11
Фото:twitter.com/reddit
В США тайным Сантой жительницы Мичигана оказался Билл Гейтс 18:50
"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с Нового года 18:50
больше новостей
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд грн, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok