Лето в разгаре: украинские полярники показали, как вылупляются пингвины и другие жители Антарктиды

В Антарктиде у украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые в этом сезоне пингвины. Об этом сообщил участник 24-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий, говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook. "На прошлой неделе с 20 декабря на нашем острове возле станции появились первые птенцы субантарктического пингвина (дженту). Процесс пошел! Midsummer прошел и лето в полном разгаре. Хотя погода и ледовая обстановка бывает разной, рождаются не только пингвины. Доминиканские чайки тоже кормят своих птенцов, которые удачно маскируются между камнями. Пришло время ждать пополнения в поморников и ржанок белых (футляроносов). в Антарктиде жизнь продолжается ", - говорится в нем. [gallery-6094] Как сообщали Українські Новини, украинские полярники на станции "Академик Вернадский", которые недавно показали первого родившегося в этом году тюлененка, поделились невероятными фото зимы в Антарктиде. Также участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), проводы которой состоялись в марте, нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, имеет реку и несколько озер.