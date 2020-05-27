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27 травня 2020, середа, 21:11 16
Силові структури 2020-05-27T23:00:03+03:00
Українські Новини
Димові завіси і теплові пастки: ВМС показали новий артилерійський катер

Димові завіси і теплові пастки: ВМС показали новий артилерійський катер

Ольга Фандорина
вмс україни, Навчання, Броньовані катери, катери
Броньовані катери ВМС. Фото: Міноборони України
Броньовані катери ВМС. Фото: Міноборони України

Поки в Одеської області випробували крилаті ракети "Нептун", малі броньовані артилерійські катери ВМС відпрацювали низку завдань у морі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Назва нового катера не уточнюється, проте сказано, що екіпаж відпрацював автоматичну систему захисту від наведення зброї противника. Її суть полягає в тому, що у випадку опромінення катери, вона розставляє теплові пастки і збиває наведення ворога. Подібні системи використовуються при захисті літаків.

Крім того, була випробувана система задимлення. У ВМС відзначають, що катер, подібно танку, здатний випустити велику хмару диму, щоб збити лазерне прицілювання ворога і приховати від нього на час своє місцезнаходження.

Відзначається, що сучасне обладнання катерів дозволяє захистити катер з допомогою теплових пасток", які спрацьовують в автоматичному режимі. Ця система нагадує системи захисту літаків.

В Одеській області випробували комплекс крилатих ракет Р-360МЦ "Нептун".

В Одеській області почали Державне конструкторське бюро "Промінь" початок випробування ракети "Вільха-М".

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