Димові завіси і теплові пастки: ВМС показали новий артилерійський катер

Поки в Одеської області випробували крилаті ракети "Нептун", малі броньовані артилерійські катери ВМС відпрацювали низку завдань у морі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Назва нового катера не уточнюється, проте сказано, що екіпаж відпрацював автоматичну систему захисту від наведення зброї противника. Її суть полягає в тому, що у випадку опромінення катери, вона розставляє теплові пастки і збиває наведення ворога. Подібні системи використовуються при захисті літаків.

Крім того, була випробувана система задимлення. У ВМС відзначають, що катер, подібно танку, здатний випустити велику хмару диму, щоб збити лазерне прицілювання ворога і приховати від нього на час своє місцезнаходження.

Відзначається, що сучасне обладнання катерів дозволяє захистити катер з допомогою теплових пасток", які спрацьовують в автоматичному режимі. Ця система нагадує системи захисту літаків.

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