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27 мая 2020, среда, 18:25 25
Силовые структуры 2020-05-27T18:26:08+03:00
Українські Новини
В Одесской области испытали крылатые ракеты "Нептун"

В Одесской области испытали крылатые ракеты "Нептун"

Ольга Фандорина
Крылатые ракеты, Испытания, Минобороны Украины, Испытания ракет
Крылатые ракеты
Крылатые ракеты "Нептун". Фото: Минобороны

В Одесской области на испытательном полигоне "Алибей" проходят испытания комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет высокие углы обзора. Кроме того, головка самонаведения устойчива к радиолокационных помехам противника. 

К испытаниям привлекли авиацию, а также корабли и катера ВМС ВС Украины.

"После принятия на вооружение комплекс будут поставлять Военно-морским силам ВС Украины. Украина планирует иметь для крылатых ракет на вооружении три платформы. Первая – это мобильные береговые комплексы, которые тестируют сейчас, вторая – ракетные катера и корветы, третья платформа – авиационные комплексы", - говорится в сообщении.

Испытания крылатых ракет Испытания крылатых ракет "Нептун". Фото: Минобороны

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области испытали комплекс крылатых ракет Р-360МЦ "Нептун".

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