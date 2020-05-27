В Одесской области испытали крылатые ракеты "Нептун"

В Одесской области на испытательном полигоне "Алибей" проходят испытания комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет высокие углы обзора. Кроме того, головка самонаведения устойчива к радиолокационных помехам противника.

К испытаниям привлекли авиацию, а также корабли и катера ВМС ВС Украины.

"После принятия на вооружение комплекс будут поставлять Военно-морским силам ВС Украины. Украина планирует иметь для крылатых ракет на вооружении три платформы. Первая – это мобильные береговые комплексы, которые тестируют сейчас, вторая – ракетные катера и корветы, третья платформа – авиационные комплексы", - говорится в сообщении.

Испытания крылатых ракет "Нептун". Фото: Минобороны

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области испытали комплекс крылатых ракет Р-360МЦ "Нептун".

В Одесской области начали Государственное конструкторское бюро "Луч" начало испытание ракеты "Ольха-М".