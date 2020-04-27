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27 апреля 2020, понедельник, 09:01 64
Силовые структуры 2020-04-27T09:01:18+03:00
Українські Новини
Появилось новое эффектное видео испытаний украинской ракеты "Вильха-М"

Появилось новое эффектное видео испытаний украинской ракеты "Вильха-М"

Анна Рудык
ВСУ, Испытания, Генштаб ВСУ, Ракета

В Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М". Эффектное видео опубликовал Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

"Вильха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

"При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы. На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Вильха-М", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, недавно ВМС Пакистана провели успешные испытания противокорабельных баллистических ракет.

Также на полигоне испытали на прочность БТР-4Е: как проходили испытания.

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