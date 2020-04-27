Появилось новое эффектное видео испытаний украинской ракеты "Вильха-М"

В Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М". Эффектное видео опубликовал Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

"Вильха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

"При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы. На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Вильха-М", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, недавно ВМС Пакистана провели успешные испытания противокорабельных баллистических ракет.

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