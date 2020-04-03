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03 апреля 2020, пятница, 19:16 22
Силовые структуры 2020-04-03T19:25:48+03:00
Українські Новини
Видео дня: яркие кадры успешного испытания комплекса крылатых ракет "Нептун"

Видео дня: яркие кадры успешного испытания комплекса крылатых ракет "Нептун"

Ярина Вацяк
Видео дня, Укроборонпром, Нептун, Ракетный комплекс, Испытания военной техники

В Одесской области успешно завершились очередные испытания комплекса крылатых ракет Р-360МЦ "Нептун" производства ГККБ "Луч" после того, как провели очередное успешное испытание ракеты Ольха-М.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК "Укроборонпром".

"2 апреля 2020 в Одесской области на полигоне "Алиби" состоялся очередной этап испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Во время стрельб была проведена проверка тактико-технических характеристик, в частности, дальность и точность поражения морских целей. Испытания прошли успешно - надводные мишени были поражены на заданной дальности", - говорится в нем.

Как сообщает милитаристский портал, испытания и пуски украинского комплекса крылатых ракет "Нептун" сопровождала военная авиации. Обеспечение пусков в море осуществляли корабли и катера ВМС ВС Украины, а в небе патрулировала пара пограничных самолетов DA40 Diamond и два истребителя Су-27М1 и Су-27УБМ. Истребители сопровождали ракеты во время полета над водой.

Отмечается, что в состав ракетного комплекса "Нептун" входят универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одесской области прошли заключительные испытания ракетного комплекса "Ольха-Р".

Также  ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

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