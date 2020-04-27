НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 7 банків

Національний банк 36 разів надав правоохоронцям доступ до речей і документів у 1-му кварталі 2020 року в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері в той час, як НБУ пропонує змінити порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

При цьому за 3 місяці НБУ 9 разів надавав подібний доступ Національній поліції, 4 рази - Генеральній прокуратурі, 5 разів – Службі безпеки України, 9 разів - Державній фіскальній службі, 5 разів - Національному антикорупційному бюро, 4 - рази Державного бюро розслідування.

Також, станом на 31 березня, в правоохоронні органи направлено за результатами:

перевірок з питань фінансового моніторингу - 6 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;

валютного нагляду - 3 аркуша про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 111,2 млн дол. США, 13,6. млн євро.

В той же час протягом I кварталу 2020 відправлено два повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро України. В основному надана правоохоронним інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, запобіганням оподаткування тощо.

Як повідомляли Українські Новини, у березні населення масово відкривало валютні депозити.

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