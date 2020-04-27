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  • Нацбанк спростив валютний нагляд: суму операцій з 150 тис. підвищили до 400 тис. гривень
27 квітня 2020, понеділок, 19:00 9
Економіка 2020-04-27T20:11:50+03:00
Українські Новини
Нацбанк спростив валютний нагляд: суму операцій з 150 тис. підвищили до 400 тис. гривень

Нацбанк спростив валютний нагляд: суму операцій з 150 тис. підвищили до 400 тис. гривень

Надежда Комендантова
НБУ, Валютні операції, банківські операції
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

Національний банк, який раніше направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 7 банків, збільшив граничну суму операцій для спрощеного валютного нагляду з 150 тис. до 400 тис гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, Національний банк привів свою нормативну базу у сфері валютного регулювання та нагляду у відповідність із змінами, передбаченими законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", який набирає чинності з 28 квітня 2020.

Зазначається, що згідно із законом гранична сума валютних операцій, для яких встановлені спрощені вимоги до валютного нагляду, підвищена зі 150 тис. до 400 тис. гривень (в еквіваленті).

"Це буде сприяти зниження адміністративного навантаження як на банки, так і на бізнес. Значна кількість операцій українських підприємств на невеликі суми буде виведено з-під додаткового контролю підрозділами валютного нагляду банків",- йдеться в повідомленні Нацбанку.

Крім цього, врегульовано низку питань щодо проведення окремих операцій нерезидентами на території України.

зокрема, завдяки цим змінам фізичні особи-нерезиденти зможуть використовувати власні поточні рахунки в українських банках для проведення розрахунків за договорами страхування життя, операціями з продажу корпоративних прав і нерухомості.

Зазначені зміни затверджені постановою правління НБУ від 27 квітня 2020 №57 "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України".

Зміни набирають чинності 28 квітня 2020.

Як повідомляли Українські Новини, у березні населення масово відкривало валютні депозити.

Раніше у НБУ розповіли, як буде працювати банківська система під час карантину.

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Нацбанк спростив валютний нагляд: суму операцій з 150 тис. підвищили до 400 тис. гривень
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