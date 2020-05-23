На государственном СЕТАМ за пять лет продали девять собак

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) продало на аукционах 9 собак с 2015 года. Об этом Українським Новинам сообщил руководитель СЕТАМ Александр Мамро. "За 5 лет, на ГП СЕТАМ было продано 9 собак", - сказал он. По его словам, также на аукционах продавались другие животные, в частности домашние. Сколько за это время было продано домашних животных на аукционах СЕТАМ, Мамро не уточнил. Как сообщали Українськi Новини, СЕТАМ выставило на продажу 2 собак, конфискованных по решениям судов. Сначала появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов. Однако позже глава Минюста Денис Малюська рассказал, что собака покусал перехожих и суд постановил эту собаку конфисковать. Также глава Минюста выразил готовность забрать пса, которого продают с молотка.22 мая питбультерьера продали на государственном предприятии "СЕТАМ" за 11 249 гривен 99 копеек. Тем временем Малюська допускает выставление на аукцион 3 львов и 5 медведей в ближайшее время.