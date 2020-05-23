На государственном СЕТАМ за пять лет продали девять собак

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) продало на аукционах 9 собак с 2015 года.

Об этом Українським Новинам сообщил руководитель СЕТАМ Александр Мамро.

"За 5 лет, на ГП СЕТАМ было продано 9 собак", - сказал он.

По его словам, также на аукционах продавались другие животные, в частности домашние.

Сколько за это время было продано домашних животных на аукционах СЕТАМ, Мамро не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, СЕТАМ выставило на продажу 2 собак, конфискованных по решениям судов.

Сначала появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов. Однако позже глава Минюста Денис Малюська рассказал, что собака покусал перехожих и суд постановил эту собаку конфисковать.



Также глава Минюста выразил готовность забрать пса, которого продают с молотка.



22 мая питбультерьера продали на государственном предприятии "СЕТАМ" за 11 249 гривен 99 копеек.

Тем временем Малюська допускает выставление на аукцион 3 львов и 5 медведей в ближайшее время.