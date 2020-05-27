підписатися на розсилку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 травня 2020, середа, 17:26 15
Судова влада 2020-05-27T18:45:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував незаконне будівництво Білозір в центрі Києва

Суд заарештував незаконне будівництво Білозір в центрі Києва

Ярина Вацяк
Незаконне будівництво, Оксана Білозір, арешт будівництва, ЖК Зелений замок
Новострой на вул. Мирної 2/1 Фото: lun.ua
Новострой на вул. Мирної 2/1 Фото: lun.ua

В той час, як в Україні планують створити перелік довгобудів, сьогодні суд вчергове, заарештував незаконне будівництво Оксани Білозір в Києві на вул. Мирній 2/1 ЖК "Зелений замок", заборонивши проводити там будь-які будівельні роботи. 

Про це розповів радник мера Києва Максим Бахматов на своїй сторінці в Facebook.

Сторона звинувачення надала всі докази, які передали в прокуратуру.

"І про порушення ГУО: цільового призначення (тільки садибна забудова) і про обмеження в 4 поверхи, і про необхідність утвердження в департаменті культури і Мінкульті проекту, і про ігнорування обговорення проєкту на громадських слуханнях та інші докази очевидно незаконного свавілля"", - написав Бахматов.

Крім того, він розповів, що представник забудовника спокійно і чітко пояснював, що порушень поверховості немає. І будівля не 12-поверхова, а 4 поверхи, а "все, що вище - антресоль".

Також захист просив не накладати арешт, адже він буде відлякувати потенційних інвесторів.

"Бо, як видно з сайтів з продажу нерухомості, вони вже продають квартири на 10-му поверсі, і басейном на 11 поверсі, що, до речі, прокурор теж додавав до судових документів як, доказ і підставу для накладення арешту", - говорить Бахматов.

Як повідомляли Українські Новини, мера Обухова підозрюють у привласненні землі під виглядом житла для військових і переселенців і передачу київському забудовнику під будівництво елітного комерційного житла.

Раніше суд заарештував незаконно побудовану надбудову на даху історичної будівлі на Майдані

Більше новин про: Незаконне будівництво Оксана Білозір арешт будівництва ЖК Зелений замок

Після штурму музею Гончара ДБР викликало Порошенка на допит
ТРЦ у Києві відкриють 30 травня, але без роботи розважальних зон
Новини
"Трійки", московські парки та кокошники – Порошенко виявився шанувальником "споконвічно російського" художнього мистецтва 18:35
Переможниця наступного модуля STEM is FEM отримає 3D-принтер і поїздку-сюрприз, - Сергій Токарєв 18:28
Кабмін має намір підтримати вітчизняних виробників 18:22
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
"Дарниця" припиняє проект з виробництва гідроксихлорохіна для лікування COVID-19 17:55
більше новин
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 21:39
У Києві повернули гарячу воду в тисячі будинків: де проходять випробування мереж 22:51
У Києві зросла кількість випадків домашнього насильства, — КМДА 22:05
Нові жорсткі заборони тютюнової промисловості, які просувають ГО "Життя" та деякі нардепи, вб'ють економіку, - ЗМІ 16:29
Підозрюваній у вбивстві Шеремета домашній арешт змінили на 168 тисяч гривень застави 23:22
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Порошенко в карантин купив скульптуру з бронзи і "органічного скла" за 3,3 млн гривень 12:15
Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина" 07:18
ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара 21:36
більше новин
У Києві за добу в два рази впала кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok