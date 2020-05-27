Суд заарештував незаконне будівництво Білозір в центрі Києва

В той час, як в Україні планують створити перелік довгобудів, сьогодні суд вчергове, заарештував незаконне будівництво Оксани Білозір в Києві на вул. Мирній 2/1 ЖК "Зелений замок", заборонивши проводити там будь-які будівельні роботи.

Про це розповів радник мера Києва Максим Бахматов на своїй сторінці в Facebook.

Сторона звинувачення надала всі докази, які передали в прокуратуру.

"І про порушення ГУО: цільового призначення (тільки садибна забудова) і про обмеження в 4 поверхи, і про необхідність утвердження в департаменті культури і Мінкульті проекту, і про ігнорування обговорення проєкту на громадських слуханнях та інші докази очевидно незаконного свавілля"", - написав Бахматов.

Крім того, він розповів, що представник забудовника спокійно і чітко пояснював, що порушень поверховості немає. І будівля не 12-поверхова, а 4 поверхи, а "все, що вище - антресоль".

Також захист просив не накладати арешт, адже він буде відлякувати потенційних інвесторів.

"Бо, як видно з сайтів з продажу нерухомості, вони вже продають квартири на 10-му поверсі, і басейном на 11 поверсі, що, до речі, прокурор теж додавав до судових документів як, доказ і підставу для накладення арешту", - говорить Бахматов.

Як повідомляли Українські Новини, мера Обухова підозрюють у привласненні землі під виглядом житла для військових і переселенців і передачу київському забудовнику під будівництво елітного комерційного житла.

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