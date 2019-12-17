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17 декабря 2019, вторник, 13:24 612
Недвижимость 2019-12-17T14:15:02+02:00
Українські Новини
В Украине может появится перечень долгостроев

В Украине может появится перечень долгостроев

Оксана Соболь
Минрегион, долгострой, Строительство, Достройка домов
Строительство. Фото: litsa.com.ua
Строительство. Фото: litsa.com.ua

Министерство развития общин и территорий инициирует создание перечня проблемных объектов жилищного строительства.

Соответствующий законопроект был обнародован на сайте министерства для общественного обсуждения, передают Українськi Новини.

Утверждать перечень проблемных объектов строительства будет Кабинет Министров.

В перечне должна содержаться информация о месторасположении объекта строительства, сроках сдачи в эксплуатацию согласно проектной документации, копия документа о праве собственности или пользования земельным участком, о состоянии готовности объекта, его характеристиках и данные о совладельцах имущественных прав объекта строительства.

Если в отношении заказчика или застройщика проблемного объекта возбуждено дело о банкротстве, то соответствующие сведения также вносятся в перечень.

Полномочия Минрегиона, согласно документу, заключаются во внесении по предложениям областных государственных администраций и Киевской горадминистрации на утверждение Кабмином объектов проблемного строительства для включения в перечень и в координации окончания строительства таких проблемных объектов.

Органы местного самоуправления будут определять или создавать коммунальные предприятия, которые будут исполнять функции заказчика завершения строительства и учета совладельцев имущественных прав в проблемном объекте.

Также они будут утверждать местные целевые программы завершения строительства проблемных объектов.

Хозяйственный суд по заявлению совладельцев имущественных прав сможет снимать арест с проблемного объекта жилищного строительства или иные ограничения по распоряжению имуществом (имущественными правами) в составе объекта строительства, если такие аресты или ограничения препятствуют эффективной защите прав и законных интересов лиц, средства которых были прямо или косвенно вовлечены в строительство проблемного объекта.

Право на обращение в хозяйственный суд с заявлением об утверждении плана урегулирования обязательств относительно проблемного объекта предлагается предоставить совладельцам имущественных прав в объекте строительства, коммунальным предприятиям.

Проектом документа регламентируется техническое обследование проблемных объектов строительства, определение потребности в финансировании завершения строительства.

В преамбуле документа отмечается, что законопроект носит временный характер, разработан для обеспечения эффективной процедуры защиты прав и интересов лиц, чьи средства были привлечены для строительства проблемных объектов.

Ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало законопроект, которым предлагалось унормировать процедуру отнесения объектов строительства к категории долгостроев.

Законопроект был направлен на согласование в другие заинтересованные органы центральной власти в июле.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве появились сервисы для проверки застройщиков.

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