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02 ноября 2019, суббота, 13:15 335
Судебная власть 2019-11-02T13:15:02+02:00
Українські Новини
Суд арестовал незаконно построенную надстройку на крыше исторического здания на Майдане

Суд арестовал незаконно построенную надстройку на крыше исторического здания на Майдане

Киев, Майдан Незалежности, арест имущества, Шевченковский районный суд Киева, Надстройка, Софиевская, Елена Пичугина
Надстройка на здании на Майдане. Фото: Страна
Надстройка на здании на Майдане. Фото: Страна

Шевченковский районный суд Киева арестовал незаконно построенную надстройку на крыше здания около Майдана Незалежности на ул. Софиевской, 1 в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 13 октября полиция открыла дело по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Правоохранители установили, что владелица квартиры №11 в доме по ул. Софиевской, 1 Елена Пичугина незаконно начала реконструкцию крыши здания и возведение на ней дополнительных конструкций.

Право собственности на указанную квартиру владелица получила 19 марта текущего года.

Рядом с домом есть 2 памятника архитектуры и истории местного значения (дом прибыльный и усадьба городская), а также дом располагается в пределах охранной (буферной) зоны ансамбля сооружений Софийского Собора, на территории памятника археологии национального значения - культурный слой "Город Ярослава" и на территории памятника градостроительства местного значения - улица Крещатик.

В ходе проведения осмотра места происшествия 12 октября правоохранителями было зафиксировано блокирование входа на крышу дома путем установки металлических дверей, что делает невозможным доступ других жильцов дома к крыше, чердаку и лифтовым шахтам, которые являются общей собственностью жильцов дома.

Прокуратура установила, что владелица квартиры №11 незаконно начала строительство этажа мансарды. Каких-либо разрешительных документов она не получала.

16 октября следствие признало квартиру Пичугиной, а также чердак, крышу и надстройку вещественными доказательствами. Прокуратура также попросила суд наложить арест на эти помещения.

В конце октября суд это ходатайство удовлетворил лишь частично. Суд отказался арестовывать квартиру нарушительницы, но наложил арест на чердак и крышу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" начало демонтаж незаконно возведенных конструкций на крыше здания на Майдане Незалежности по адресу Софиевская, 1.

Здание на ул. Софиевская, 1 не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.

Городские службы с 29 августа пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили.

Больше новостей о: Киев Майдан Незалежности арест имущества Шевченковский районный суд Киева Надстройка Софиевская Елена Пичугина

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