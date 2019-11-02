Суд арестовал незаконно построенную надстройку на крыше исторического здания на Майдане

Шевченковский районный суд Киева арестовал незаконно построенную надстройку на крыше здания около Майдана Незалежности на ул. Софиевской, 1 в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



Указано, что 13 октября полиция открыла дело по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.



Правоохранители установили, что владелица квартиры №11 в доме по ул. Софиевской, 1 Елена Пичугина незаконно начала реконструкцию крыши здания и возведение на ней дополнительных конструкций.



Право собственности на указанную квартиру владелица получила 19 марта текущего года.



Рядом с домом есть 2 памятника архитектуры и истории местного значения (дом прибыльный и усадьба городская), а также дом располагается в пределах охранной (буферной) зоны ансамбля сооружений Софийского Собора, на территории памятника археологии национального значения - культурный слой "Город Ярослава" и на территории памятника градостроительства местного значения - улица Крещатик.



В ходе проведения осмотра места происшествия 12 октября правоохранителями было зафиксировано блокирование входа на крышу дома путем установки металлических дверей, что делает невозможным доступ других жильцов дома к крыше, чердаку и лифтовым шахтам, которые являются общей собственностью жильцов дома.



Прокуратура установила, что владелица квартиры №11 незаконно начала строительство этажа мансарды. Каких-либо разрешительных документов она не получала.



16 октября следствие признало квартиру Пичугиной, а также чердак, крышу и надстройку вещественными доказательствами. Прокуратура также попросила суд наложить арест на эти помещения.



В конце октября суд это ходатайство удовлетворил лишь частично. Суд отказался арестовывать квартиру нарушительницы, но наложил арест на чердак и крышу.



Как сообщали Українськi Новини, ранее Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" начало демонтаж незаконно возведенных конструкций на крыше здания на Майдане Незалежности по адресу Софиевская, 1.



Здание на ул. Софиевская, 1 не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.



Городские службы с 29 августа пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили.