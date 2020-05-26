Вопиющие факты системных просчетов: Венедиктова раскритиковала работу САП

В то время, как Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову или уполномоченного замгенпрокурора открыть уголовное производство в отношении руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает неэффективной работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом она сообщила в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами САП. В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что 24 марта на совместном совещании с руководителями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и САП согласовала меры по противодействию коррупционным правонарушениям, но "прошло 2 месяца - а воз и ныне там".

Венедиктова привела в качестве примера несколько случаев неэффективности работы САП.

"Вопреки постановлению судьи САП не обеспечила принятие законного решения относительно бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве. В рекреационной местности, в Пуще-Водице, где чиновнику дали всего 2 комнаты, он вырубил деревья... построил себе дворец на 1 тыс. кв. м. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении. Потом он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом", - сказала она.

Генпрокурор отметила, что в ноябре 2019 года расследование этого дела поручили детективам НАБУ.

Прокуроры САП в течение 6 месяцев не обеспечили выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущий орган досудебного расследования допросил более 100 человек и провел 30 судебных экспертиз.

Она добавила, что из-за нарушения разумных сроков производство закрыто, миллионные убытки государству не возмещены, земля общине Киева не возвращена, а подозреваемый избежал ответственности.

Генпрокурор отметила, что "этот позорный случай бездействия САП не является единичным".

Также в качестве примера Венедиктова привела резонансное производство о хищении средств на выполнение государственного оборонного заказа.

"Пока его расследовало ГБР, руководителям оборонного и коммерческого предприятий было сообщено о подозрении. После изменения подследственности... Опять таки. Никакого действия. Как следствие процессуальной неуклюжести - постановление суда об отказе прокурору САП в продлении сроков досудебного следствия", - сказала она.

Также до сих пор не направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 млн гривен акционерного общества "Укрзализныця".

По словам генпрокурора, прокуроры САП не обеспечивали принятия окончательных процессуальных решений по топ-руководителям Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства здравоохранения по фактам миллионных растрат, в отношении бывших депутатов и руководителей госпредприятий по хищению в транспортной отрасли.

"Это вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП... Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора... Президент Владимир Зеленский обещал гражданам беспощадно бороться с коррупцией и показать результаты такой борьбы на деле, а не на словах, как некоторые ранее. Когда глава государства сделал мне предложение возглавить Офис генерального прокурора, он задал мне вопрос: готова ли я реально, а не виртуально бороться с коррупцией и сделать все возможное, чтобы удовлетворить запрос общества на справедливость? Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, Президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу", - подчеркнула Венедиктова.

Как сообщали Українськi Новини, 18 мая САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Станиславу Березкину ("Відродження") в незаконном получении 937 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.