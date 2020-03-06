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06 марта 2020, пятница, 20:32 143
Общество 2020-03-06T22:13:24+02:00
Українські Новини
Невзирая на огромные пробки Кличко хочет построить еще один пешеходный мост

Невзирая на огромные пробки Кличко хочет построить еще один пешеходный мост

Ольга Фандорина
Киев, Оболонь, Пешеходный мост, Оболонская набережная
Оболонская набережная. Фото: ua.igotoworld.com
Оболонская набережная. Фото: ua.igotoworld.com

В Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации в пятницу, 6 марта.

"Для создания комфортных условий для жителей и гостей Киева в 2020 году построят пешеходный мостовой переход между Оболонской набережной и островом Оболонский. Устройство мостового перехода позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, сочетающий Оболонскую набережную с парком Наталка и новым пляжем с соответствующим комплексным благоустройством на острове Оболонский" – говорится в сообщении.

Заказчиком работ определили Оболонскую райгосадминистрацию. Финансировать работы планируют за счет инвесторов.

За годы работы мэром Киева Виталий Кличко не открыл ни одной станции метро. В то же время, количество транспорта резко возросло, что значительно увеличило заторы  на дорогах. Но вместо транспортных развязок Виталий Кличко продолжает строить пешеходные мосты.

Ранее Киевская городская государственная администрация пообещала заменить поврежденное стекло на мосту Кличко, после появления новых трещин и ослабевших тросов у основания одного из ограждений.

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