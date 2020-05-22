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22 мая 2020, пятница, 22:36 59
Политика 2020-05-22T22:50:34+03:00
Українські Новини
Пешеходные зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного в Киеве помешали транспорту, и их отменили

Пешеходные зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного в Киеве помешали транспорту, и их отменили

Кира Молчанова
Киев, Контрактовая площадь, Подол, Движение транспорта, решение суда, пешеходная зона
Контрактовая площадь. Фото: kievphotosite.com
Контрактовая площадь. Фото: kievphotosite.com

В Киеве на Подоле провели реконструкцию нескольких улиц, что облегчило прогулки по историческому центру столицы. Однако позже окружной административный суд Киева отменил пешеходные зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

Об этом говорится в решении суда от 18 мая, передают Українськi Новини.

Согласно ему, истцы обратились в суд, поскольку распоряжение КГГА, вводящее пешеходные зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади, приводит к ухудшению транспортно-эксплуатационных качеств улиц, а также к задержкам и перепробегу транспорта, ответчик не имел полномочий на полный запрет движения транспортных средствпо указанному в спорном распоряжении участку, кроме того, спорное распоряжение было принято без учета общественных интересов и без проведения общественных слушаний.

Админсуд проанализировал законодательство, действующее на тот момент, и пришел к выводу, что КГГА не имела права ограничивать движение на постоянной основе, а только по праздникам и в исключительных случаях.

"Полномочия органов местного самоуправления на полный бессрочный запрет движения транспортных средств на улицах законодательством не предусмотрены", - сообщается судом.

Кроме того, изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет.

"Признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 5 августа 2016 №648 "Об ограничении движения транспортных средств по ул. Петра Сагайдачного в выходные и праздничные и нерабочие дни религиозных праздников" от 28 июля 2017 №912", - сказано в решении суда.

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года.

Пока же в Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов.

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