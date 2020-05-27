На початку червня людей у транспорті у Києві стане більше, - екс-заступник міністра інфраструктури

Відновлення пасажиропотоку у громадському транспорті Києва до докарантинного рівня варто очікувати на уже з наступного тижня, на початку червня, в той час, як в перші дні метро Києва було напівпорожнє.

Про це повідомив Колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава Українським Новинам.

"Вже сьогодні, в середу, пасажиропотік суттєво зріс. Впевнений, що до п'ятниці пасажиропотік міського транспорту ще збільшиться. А відновлення пасажиропотоку слід очікувати на початку червня, коли відновиться рух пасажирських поїздів і люди з регіонів країни зможуть приїжджати до столиці у справах", - повідомив Кава.

Також він зазначив, що причинами низького пасажиропотоку у київському громадському транспорті в період 25-26 травня стали недовіра громадян і погані погодні умови.

"Не всі громадяни довіряли заяви влади про відновлення руху метрополітену з понеділка, особливо беручи до уваги те, що запуск роботи наземного транспорту в Києві не відбувся спочатку заявлений термін. Більш того, в понеділок ситуація була ускладнена великими кількістю опадів", - зазначив Кава.

Як повідомляли Українські Новини, київський метрополітен за два дні до відкриття після карантину перевіз 773 000 осіб.

Також 25 травня, у Києві запрацювало метро в звичайному режимі. У метро поліція видає маски тим, у кого їх немає.