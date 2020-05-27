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27 травня 2020, середа, 15:26 14
Америка 2020-05-27T17:30:04+03:00
Українські Новини
ВООЗ визначила новий епіцентр пандемії коронавірусу. Ним стала Латинська Америка

ВООЗ визначила новий епіцентр пандемії коронавірусу. Ним стала Латинська Америка

Елизавета Кесельман
США, Латинська Америка, ВООЗ, Коронавірус
Латинська Америка. Фото: pixabay
Латинська Америка. Фото: pixabay

До останнього часу епіцентром пандемії залишалися Сполучені Штати Америки. Однак масштабні спалахи коронавірусу виявили в Латинській Америці, яку Всесвітня організація охорони здоров'я визначила, як новий центр епідемії. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє відомство, Латинська Америка випередила США за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом.

Глава Панамериканської організації охорони здоров'я Кариса Етьєн повідомила, що Латинська Америка випередила США за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. На сьогодні в Південній і Північній Америці лабораторно підтверджено понад 2,4 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них понад 143 тис. летальних випадків.

Як наголошується, найбільший рівень нових випадків зараження COVID-19 був зафіксований в Бразилії, Перу, Чилі, Сальвадорі, Гватемалі, Нікарагуа.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ знову закликала країни не послаблювати різко карантин. В організації побоюються раптового повернення епідемії.

Тим часом, в Києві за добу в два рази впала кількість нових випадків коронавірусу.

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