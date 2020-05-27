За сутки в мире от Covid-19 вылечились больше человек, чем заразились. Данные 27 мая

В среду, 27 мая, в мире количество случаев заражения коронавирусом достигло 5 591 067 (93 529 за сутки), 2 287 152 из них выздоровели (118 147 за сутки), 346 269 - умерли (4 189 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США, где вирус подтвердили у 1 681 212 человек, 98 916 умерли, а 384 902 - вылечились.

На втором месте оказалась Бразилия, где коронавирусом заразились 391 222 человек, всего в стране 24 512 летальных случаев, а победили болезнь 158 593 человек.

По количеству зараженных коронавирусом на третьем месте находится Россия. Коронавирусом в стране заразились 362 342, умерли - 3 807, а выздоровели - 131 129 человек.

На четвертом месте находится Великобритания. Коронавирусом заразились 266 599 человек, выздоровели 1 162 и умерли 37 130 человек.

В Испании зафиксировали 236 259 случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. Количество умерших в стране составляет 27 117 человек, а 150 376 человек победили болезнь.

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