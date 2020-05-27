подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
  • Новости
  • Мир
  • За сутки в мире от Covid-19 вылечились больше человек, чем заразились. Данные 27 мая
27 мая 2020, среда, 08:24 125
Мир 2020-05-27T09:15:02+03:00
Українські Новини
За сутки в мире от Covid-19 вылечились больше человек, чем заразились. Данные 27 мая

За сутки в мире от Covid-19 вылечились больше человек, чем заразились. Данные 27 мая

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В среду, 27 мая, в мире количество случаев заражения коронавирусом достигло 5 591 067 (93 529 за сутки), 2 287 152 из них выздоровели (118 147 за сутки), 346 269 - умерли (4 189 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США, где вирус подтвердили у 1 681 212 человек, 98 916 умерли, а 384 902 - вылечились.

На втором месте оказалась Бразилия, где коронавирусом заразились 391 222 человек, всего в стране 24 512 летальных случаев, а победили болезнь 158 593 человек.

По количеству зараженных коронавирусом на третьем месте находится Россия. Коронавирусом в стране заразились 362 342, умерли - 3 807, а выздоровели - 131 129 человек.

На четвертом месте находится Великобритания. Коронавирусом заразились 266 599 человек, выздоровели 1 162 и умерли 37 130 человек.

В Испании зафиксировали 236 259 случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. Количество умерших в стране составляет 27 117 человек, а 150 376 человек победили болезнь.

Как сообщали Українські Новини, в Австрии впервые в Европе пересадили легкие пациентке с коронавирусом

Больше новостей о: Коронавирус в мире Распространение коронавируса Статистика по коронавирусу

ГБР осмотрело коллекцию картин Порошенко в музее Гончара
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления
Новости
Почему никого не волнуют сотни тысяч тонн контрабандного антирацита из ОРДЛО?﻿ - блог Дмитрия Марунича 09:01
Украина 77-й день на карантине. Сколько осталось до окончания ограничений 09:00
Чат- бот в Viber используют для расчетов за газ более 24 тысяч клиентов "Запорожгаз Сбыта" 09:00 Пресс-релиз
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках из-за дождей 08:55
На Донбассе в бою погиб украинский военный 08:30
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
больше новостей
Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok