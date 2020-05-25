подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 мая 2020, понедельник, 16:06 1249
Судебная власть 2020-05-25T17:45:03+03:00
Українські Новини
В Кагарлыке задержали двух полицейских по подозрению в пытках и изнасиловании

В Кагарлыке задержали двух полицейских по подозрению в пытках и изнасиловании

Ярина Вацяк
Пытки, Полицейские, ГБР, пытки полицейскими, Изнасилование полицейскими, Изнасилование в Кагарлыке
Государственного бюро расследований Фото: ГБР
Государственного бюро расследований Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области по подозрению в изнасиловании и пытках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой.

После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции.

Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из оружия.

В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия с целью получения всех доказательств, а также устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования и пыток, а также превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием.

Как сообщали Українські Новини, шеф-редактор новостей издания delo.ua сообщил, что его избили полицейские в Киеве.

Госбюро открыло уголовное производство по факту возможного превышения власти или служебных полномочий сотрудниками полиции в отношении журналиста "Громадське ТВ" Богдана Кутепова.

Больше новостей о: Пытки Полицейские ГБР пытки полицейскими Изнасилование полицейскими Изнасилование в Кагарлыке

С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Новости
19 непродовольственных рынков начали работать в Киеве 17:50 Документ
Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до июля 17:42
В Евросоюзе приняли меры для помощи авиации и железным дорогам 17:36
Когда начнут продавать билеты на поезда: условия начала продаж 17:28
Бывшему заместителю Кличко Слончаку отменили ночной домашний арест 17:25
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра 08:25
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Валерий Давыденко. Фото: Сусіди.City
В Киеве найден застреленным народный депутат Давыденко 20:19
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Валерий Сюткин. Фото: glavclub.com
Сюткин, которому Зеленский запретил въезд в Украину, рассказал, как пил с ним самогон 19:55
больше новостей
Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok