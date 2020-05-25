В Кагарлыке задержали двух полицейских по подозрению в пытках и изнасиловании

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области по подозрению в изнасиловании и пытках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой.

После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции.

Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из оружия.

В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия с целью получения всех доказательств, а также устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования и пыток, а также превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием.

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