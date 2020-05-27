підписатися на розсилку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 травня 2020, середа, 11:20 17
Кабмін 2020-05-27T12:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе засідання

Сьогодні Кабмін проведе засідання

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Засідання Кабміну, Денис Шмигаль
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 27 травня, на якому представить програму як буде виводити економіку з кризи

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання почнеться в 12:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір представити програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 на засіданні 27 травня.

Раніше Кабінет Міністрів заборонив перебування в громадських будівлях і спорудах, а також у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, при цьому раніше діяла заборона на перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

Також Кабінет Міністрів України на засіданні 20 травня прийняв дві постанови з переліком заходів, необхідних для стабілізації ситуації в енергетичному секторі, затверджених Антикризовим енергетичних штабом.

Більше новин про: Кабмін Кабінет Міністрів України Засідання Кабміну Денис Шмигаль

Кабміну не вдалося умовити виробників "зеленої ене...
Україна не може сплачувати найвищий в Європі "зеле...
Сьогодні Кабмін проведе засідання...
Уряд планує залучити волонтерів для контролю за до...
ТРЦ у Києві відкриють 30 травня, але без роботи розважальних зон
Після одноденного зростання кількість нових випадків коронавірусу знову почала падати
За добу у світі від Covid-19 вилікувалося більше людей, ніж захворіли. Дані 27 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok