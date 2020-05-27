Сьогодні Кабмін проведе засідання...

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 27 травня, на якому представить програму як буде виводити економіку з кризи Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини. Засідання почнеться в 12:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір представити програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 на засіданні 27 травня. Раніше Кабінет Міністрів заборонив перебування в громадських будівлях і спорудах, а також у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, при цьому раніше діяла заборона на перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Також Кабінет Міністрів України на засіданні 20 травня прийняв дві постанови з переліком заходів, необхідних для стабілізації ситуації в енергетичному секторі, затверджених Антикризовим енергетичних штабом.