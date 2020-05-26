В среду Кабмин представит программу, как будет выводить экономику из кризиса

В то время, как Минэкономразвития разработало 4 направления поддержки бизнеса, Кабинет Министров намерен представить программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на заседании 27 мая. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини. "На завтрашнем заседании правительства мы представим программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19", - написал он. Шмыгаль отметил, что к формированию программы правительство подошло комплексно и создавало ее в 4 этапа. Так, на первом этапе правительство провело тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы. Далее его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив. На заключительном этапе, согласно сообщению, были отобраны инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципами честной конкуренции и другими важными принципами. Премьер отметил, что стратегия, которую Кабмин представит, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в стране. "Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", - добавил Шмыгаль. Как сообщали Українськi Новини, в Нацбанке считают, что после смягчения карантина, украинская экономика начала постепенно восстанавливаться. В апреле более 13 тысяч предпринимателей прекратили работу. Тем временем, в Украине во время карантина в 2 раза увеличилось количество безработных.