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26 мая 2020, вторник, 18:39 6
Кабмин 2020-05-26T18:40:11+03:00
Українські Новини
В среду Кабмин представит программу, как будет выводить экономику из кризиса

В среду Кабмин представит программу, как будет выводить экономику из кризиса

Надежда Комендантова
Кабмин, Заседание Кабмина, Экономический кризис, Денис Шмыгаль, Пандемия коронавируса
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

В то время, как Минэкономразвития разработало 4 направления поддержки бизнеса, Кабинет Министров намерен представить программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на заседании 27 мая.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"На завтрашнем заседании правительства мы представим программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19", - написал он.

Шмыгаль отметил, что к формированию программы правительство подошло комплексно и создавало ее в 4 этапа.

Так, на первом этапе правительство провело тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы.

Далее его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив.

На заключительном этапе, согласно сообщению, были отобраны инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципами честной конкуренции и другими важными принципами.

Премьер отметил, что стратегия, которую Кабмин представит, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в стране.

"Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", - добавил Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, в Нацбанке считают, что после смягчения карантина, украинская экономика начала постепенно восстанавливаться. В апреле более 13 тысяч предпринимателей прекратили работу.

Тем временем, в Украине во время карантина в 2 раза увеличилось количество безработных.

 

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