Кабмин принял первые решения для реализации антикризисных мер в энергетической сфере

Кабинет Министров Украины на заседании 20 мая принял два постановления по перечню мероприятий, необходимых для стабилизации ситуации в энергетическом секторе, утвержденных Антикризисным энергетическим штабом.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Правительство частично изменило Положение о возложении спецобязанностей участников рынка электроэнергии, а также Порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

"В частности, уменьшено обязательную долю продаж электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и выведено предприятие на рынок двусторонних договоров. Освободившуюся электроэнергию НАЭК "Энергоатом" сможет продавать на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах конечным большим бытовым потребителям, без возможности ее перепродажи", - говорится в сообщении.

Также снято ценовые ограничения на продажу электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" и предоставлено право предприятию продавать электроэнергию по двусторонним договорам.

Принятые изменения позволят улучшить финансовую ситуацию ГП "Гарантированный покупатель", ГП НАЭК "Энергоатом" и других участников рынка, снизить административное влияние на рыночное ценообразование.



Как сообщали Українські Новини, Минэнерго представило комплекс шагов для для вывода энергетической системы Украины из кризиса.