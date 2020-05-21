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21.05.20 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу"

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21 мая 2020, четверг, 10:56 82
Экономика 2020-05-21T10:57:49+03:00
Українські Новини
Кабмин принял первые решения для реализации антикризисных мер в энергетической сфере

Кабмин принял первые решения для реализации антикризисных мер в энергетической сфере

Валерия Драгомирова
Кабмин, Минэнерго, Энергетическая сфера
Заседание Кабмина. Фото: Минэнерго
Заседание Кабмина. Фото: Минэнерго

Кабинет Министров Украины на заседании 20 мая принял два постановления по перечню мероприятий, необходимых для стабилизации ситуации в энергетическом секторе, утвержденных Антикризисным энергетическим штабом.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды. 

Правительство частично изменило Положение о возложении спецобязанностей участников рынка электроэнергии, а также Порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

"В частности, уменьшено обязательную долю продаж электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и выведено предприятие на рынок двусторонних договоров. Освободившуюся электроэнергию НАЭК "Энергоатом" сможет продавать на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах конечным большим бытовым потребителям, без возможности ее перепродажи", - говорится в сообщении. 

Также снято ценовые ограничения на продажу электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" и предоставлено право предприятию продавать электроэнергию по двусторонним договорам.

Принятые изменения позволят улучшить финансовую ситуацию ГП "Гарантированный покупатель", ГП НАЭК "Энергоатом" и других участников рынка, снизить административное влияние на рыночное ценообразование.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго представило комплекс шагов для для вывода энергетической системы Украины из кризиса. 

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