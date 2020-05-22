Кабмин разрешил ходить по улицам без маски

После введения новых ослаблений карантина, Кабинет Министров запретил пребывание в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, при этом ранее действовал запрет на пребывание во всех общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Об этом говорится в постановлении правительства №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий", передают Українськi Новини.

Кабмин установил, что на период действия карантина запрещается нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также запрещается пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Ослабление карантина с 22 мая. Инфографика: Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина.

Также с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).