27 травня вшановують пам'ять святого мученика Ісидора. Як передбачити погоду в цей день

26 травня відзначали свято Ликери Комарниці, а сьогодні віряни вшановують пам'ять мученика Ісидора. Цей день ще називають Сидор Бокогрій і пов'язують з ним багато народних прикмет, серед яких прогноз погоди на все літо, передають Українські Новини.

Святий Ісидор жив в III столітті і був родом з Олександрії. Народився в бідній християнській родині. Коли виріс, його забрали в армію, ним захоплювалися товариші і командири. Але загинув він зовсім не в бою, а під час гонінь на християн. Перед стратою його жорстоко мучили і відрізали язик. Тому святому моляться, коли є проблеми з вимовою.

Ісидора в Україні називали Сидором або Бокогрієм. З цим днем пов'язують багато прикмет.

Народні прикмети на 27 травня

Якщо в цей день поверталися деякі птахи, зокрема ластівки, то встановлюється тепла погода на довгий час.

Якщо стрижі повернуться, то до кінця місяця буде тепло.

Якщо в цей день холодна погода, то літо буде холодним.

Якщо співає перепілка – ясно буде цілий день.

Якщо листя кленів вранці липкі – увечері буде погана погода.

Якщо на Сидора дме північний вітер – літо буде холодним.

Що можна робити 27 травня

Треба давати милостиню нужденним людям. Чим більше дасте – тим більше отримаєте.

Не можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.

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