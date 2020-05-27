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  • 27 травня вшановують пам'ять святого мученика Ісидора. Як передбачити погоду в цей день
27 травня 2020, середа, 06:15 9
Lifestyle 2020-05-27T07:15:01+03:00
Українські Новини
27 травня вшановують пам'ять святого мученика Ісидора. Як передбачити погоду в цей день

27 травня вшановують пам'ять святого мученика Ісидора. Як передбачити погоду в цей день

Ирина Николенко
Прикмети, Народні прикмети, Православні свята, Християни
27 травня - День мученика Ісидора. Фото: boobletrouble.livejournal.com
27 травня - День мученика Ісидора. Фото: boobletrouble.livejournal.com

26 травня відзначали свято Ликери Комарниці, а сьогодні віряни вшановують пам'ять мученика Ісидора. Цей день ще називають Сидор Бокогрій і пов'язують з ним багато народних прикмет, серед яких прогноз погоди на все літо, передають Українські Новини.

Святий Ісидор жив в III столітті і був родом з Олександрії. Народився в бідній християнській родині. Коли виріс, його забрали в армію, ним захоплювалися товариші і командири. Але загинув він зовсім не в бою, а під час гонінь на християн. Перед стратою його жорстоко мучили і відрізали язик. Тому святому моляться, коли є проблеми з вимовою.

Ісидора в Україні називали Сидором або Бокогрієм. З цим днем пов'язують багато прикмет.

Народні прикмети на 27 травня

Якщо в цей день поверталися деякі птахи, зокрема ластівки, то встановлюється тепла погода на довгий час.

Якщо стрижі повернуться, то до кінця місяця буде тепло.

Якщо в цей день холодна погода, то літо буде холодним.

Якщо співає перепілка – ясно буде цілий день.

Якщо листя кленів вранці липкі – увечері буде погана погода.

Якщо на Сидора дме північний вітер – літо буде холодним.

Що можна робити 27 травня

Треба давати милостиню нужденним людям. Чим більше дасте – тим більше отримаєте.

Не можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.

Сьогодні святкують День ангела: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Тихон.

Як повідомляли Українські Новини, День Києва в цьому році святкуватимуть 31 травня – програма заходів.

Православне свято Трійця в цьому році припадає на 7 червня – історія і традиції.

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