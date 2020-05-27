Рубль стрімко дорожчає. Курс російської нацвалюти на 27 травня

Поки долар продовжує зростати, в середу, 27 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 26 травня, знизився на 5 копійок і становить 3,26 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу підвищився на 2 копійки і становить 3,80 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 27 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,26 3,80 Максимальний 3,65 4,10 Мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 травня на 8,66 коп. до 27,1030 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,45 коп. до 26,8030 UAH/USD.

Також в той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Тим часом, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку.