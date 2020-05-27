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  • Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського
27 травня 2020, середа, 11:03 219
Політика 2020-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського

Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського

Валерия Драгомирова
Суд, Володимир Зеленський, Анатолій Бондаренко
Зеленський. Фото: ОПУ
Зеленський. Фото: ОПУ

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов у Печерський районний суд Києва проти президента Володимира Зеленського про захист честі і гідності.

Про це повідомив адвокат Бондаренко Денис Ципін у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю у Печерський районний суд міста Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас", - сказав він.

Зазначається, що відповідний позов поданий у зв'язку з тим, що в ході прес-конференції з журналістами з нагоди першого року президентства, Зеленський Бондаренка назвав "бандитом".

 

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня в ході прес-конференції Зеленський, коментуючи ситуацію навколо Бондаренко сказав, що не сяде за один стіл з такими бандитами.


Раніше мер Черкас передчасно скасував карантин в місті, через що нарвався на критику з боку влади. Бондаренко переконаний в обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів в місті.

При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджав міську владу Черкас про жорстке реагування на пом'якшення карантинних заходів.

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