Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов у Печерський районний суд Києва проти президента Володимира Зеленського про захист честі і гідності.

Про це повідомив адвокат Бондаренко Денис Ципін у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю у Печерський районний суд міста Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас", - сказав він.

Зазначається, що відповідний позов поданий у зв'язку з тим, що в ході прес-конференції з журналістами з нагоди першого року президентства, Зеленський Бондаренка назвав "бандитом".

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня в ході прес-конференції Зеленський, коментуючи ситуацію навколо Бондаренко сказав, що не сяде за один стіл з такими бандитами.



Раніше мер Черкас передчасно скасував карантин в місті, через що нарвався на критику з боку влади. Бондаренко переконаний в обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів в місті.

При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджав міську владу Черкас про жорстке реагування на пом'якшення карантинних заходів.