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27 травня 2020, середа, 10:32 9
Економіка 2020-05-27T11:00:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро різко злетіли. Курс валют на 27 травня

Долар і євро різко злетіли. Курс валют на 27 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

Поки гривня продовжує падати, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 травня на 8,66 коп. до 27,1030 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,45 коп. до 26,8030 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 17,79 коп. до 29,1194 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 16,61 коп. до 29,6333 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,8030 27,1030 29,1194 29,6333 3,26 3,80
Максимальний 26,9500 27,4000 29,3500 29,8800 3,65 4,10
Мінімальний 26,5500 26,9800 28,8500 29,3700 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, в той час, протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD, фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Тим часом, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку.

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