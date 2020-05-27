У ВРУ зареєстрована третя смерть від коронавіруса

У Збройних силах зареєстрована 3-я смерть від коронавіруса, за минулу добу зареєстровано 4 нових випадки захворювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Медичних сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"Станом на 07.00 27 травня в Збройних Силах України хворіє 57 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 102 особи", - сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляції) знаходиться 287 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 35 осіб.

"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано третій летальний випадок від коронавірусу. Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 25 травня помер працівник Збройних Сил України (Львівська область)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівник хворів з 11 травня, лікувався вдома.

18 травня у зв'язку з погіршенням стану здоров'я він звернувся в міську лікарню Кам'яно-Бузького району Львівської області та у той же день йому було зроблено експрес-тест для виявлення ознак наявності COVID-19.

Дослідження пацієнта показали негативний результат.

Хворий отримував необхідне лікування, але 22 травня з відсутністю динаміки до поліпшення стану здоров'я він був направлений у Львівську туберкульозну лікарні, де йому було проведено лабораторне дослідження методом ПЛР-тестування, за результатами якого у працівника Збройних сил був підтверджений COVID-19.

За минулу добу біло зареєстровано чотири нових (один з них летальний, як повідомлялося вище) випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19.

У закладах охорони здоров'я знаходиться двоє військовослужбовців (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону і Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ").

Ще один військовослужбовець (Київська область) знаходиться на амбулаторному лікуванні.

На 27 травня запланована госпіталізація в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ".

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

На даний момент у Збройних силах обліковано 162 людини, хворіє - 57 осіб, виписано - 102 людини, летальних - 3 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня в Збройних силах було зафіксовано 3 нових випадки коронавіруса.

У складі Об'єднаних сил був підтверджений перший випадок коронавіруса.

Після одноденного зростання кількість нових випадків коронавіруса в Україні знову почав падати. 26 травня кількість нових виявлених випадків захворювання коронавирусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 321 до 21 905, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 658 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 5,3%, кількість нових летальних випадків - на 33,3%.