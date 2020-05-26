В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 60 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини. "По состоянию на 07:00 26 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 60 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 96 человек и 2 летальных случая", - сказано в нем. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 261 человек. Количество военнослужащих, в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 42 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Трое военнослужащих (Львовская область - 2 человека и Черкасская - 1 человек) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. У одного военнослужащего наблюдается легкое течение заболевания, остальные - симптомы заболевания отсутствуют. Как сообщали Українськi Новини, 24 мая в ВСУ не было зарегистрировано новых случаев заболевания. После четырехдневного падения количество новых случаев коронавируса в Украине резко выросло. 25 мая количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 339 до 21 584, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 644 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 30,9%, количество новых летальных случаев - в 3,5 раза