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26 мая 2020, вторник, 09:57 22
Силовые структуры 2020-05-26T10:00:01+03:00
Українські Новини
В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом

В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, ВСУ, Коронавирус
ВСУ. Фото: 112.ua
ВСУ. Фото: 112.ua

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 60 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 26 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 60 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 96 человек и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 261 человек.

Количество военнослужащих, в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 42 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Трое военнослужащих (Львовская область - 2 человека и Черкасская - 1 человек) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное.

У одного военнослужащего наблюдается легкое течение заболевания, остальные - симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая в ВСУ не было зарегистрировано новых случаев заболевания.

После четырехдневного падения количество новых случаев коронавируса в Украине резко выросло.

25 мая количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 339 до 21 584, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 644 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 30,9%, количество новых летальных случаев - в 3,5 раза

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