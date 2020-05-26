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26 мая 2020, вторник, 12:00 36
Силовые структуры 2020-05-26T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Объединенных силах подтвержден первый случай коронавируса

В Объединенных силах подтвержден первый случай коронавируса

Елизавета Драбкина
Коронавирус, ООС, Объединенные силы
Пресс-служба ООС
Пресс-служба ООС

В составе Объединенных сил подтвержден первый случай коронавируса.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни Covid-19", - сказано в нем.

Установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.

Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция.

Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 60 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания.

После четырехдневного падения количество новых случаев коронавируса в Украине резко выросло.

25 мая количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 339 до 21 584, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 644 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 30,9%, количество новых летальных случаев - в 3,5 раза

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