На Донбасі загинув воїн ЗСУ

Після того, як на Донбасі бойовики за добу 16 разів порушили перемир'я і втратили чотирьох "бійців", один український військовослужбовець загинув внаслідок обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил у вівторок, 26 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 26 травня, російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли українських захисників у Донецькій області. Ворог застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил отримав кульове поранення, не сумісні з життям.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня на Донбасі бойовики знову влаштували провокації і позбулися чотирьох "бійців".

Також 23 травня бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. ВСУ дали відсіч і знищили 4 ворогів.