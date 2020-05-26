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26 травня 2020, вівторок, 23:19 6
Силові структури 2020-05-27T00:45:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі загинув воїн ЗСУ

На Донбасі загинув воїн ЗСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Свічка пам'яті. Фото: factroom.ru
Свічка пам'яті. Фото: factroom.ru

Після того, як на Донбасі бойовики за добу 16 разів порушили перемир'я і втратили чотирьох "бійців", один український військовослужбовець загинув внаслідок обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил у вівторок, 26 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 26 травня, російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли українських захисників у Донецькій області. Ворог застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил отримав кульове поранення, не сумісні з життям.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня на Донбасі бойовики знову влаштували провокації і позбулися чотирьох "бійців".

Також 23 травня бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. ВСУ дали відсіч і знищили 4 ворогів.

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