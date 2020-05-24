Боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе. ВСУ дали отпор и уничтожили 4 боевиков

После того, как в субботу боевики 6 раз открывали огонь по украинским позициям, боевики еще 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия ... в результате вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения ", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС.

Под обстрел попали населенные пункты Каменка, Авдеевка, Гнутово, Старогнатовка, Верхнеторецкое, Майорское, Крымское.

В это же время украинская разведка докладывает, что ВСУ уничтожили четырех и ранили не менее семи российских наемников в Донбассе.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. По текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции сил ООС 22 мая, 1 военный ранен.

Также по информации штаба ООС 20 мая боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных получили ранения.

Пресс-служба полиции сообщает, что командир батальона патрульной службы Национальной полиции "Луганск-1" Сергей Губанов погиб и 3 бойцов батальона были ранены 20 мая в ходе выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил в Луганской области.