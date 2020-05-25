На Донбассе боевики вновь устроили провокации и лишились четверых "бойцов"

Вчера, 24 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник со 122 мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки по направлению оккупированной Васильевки, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехова зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По нашим защитникам неподалеку Новолуганского от оккупированного поселка Байрак вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 30 снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра, а также 26 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было … По данным разведки, 24 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески вели огонь из минометов 120-го калибра, а у Марьинки со станковых противотанковых гранатометов. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 23 мая боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе. ВСУ дали отпор и уничтожили 4 врагов.

Также 20 мая боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных получили ранения.