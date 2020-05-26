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  • В Мінекономрозвитку розробили 4 напрямки підтримки українського бізнесу
26 травня 2020, вівторок, 18:23 8
Економіка 2020-05-26T18:45:01+03:00
Українські Новини
В Мінекономрозвитку розробили 4 напрямки підтримки українського бізнесу

В Мінекономрозвитку розробили 4 напрямки підтримки українського бізнесу

Ирина Николенко
Мінекономрозвитку, Економічний ривок, Малий бізнес, Підтримка бізнесу
Міністерство економіки. Фото: novosti-segodnja1.іа
Міністерство економіки. Фото: novosti-segodnja1.іа

В той час, як в Україні під час карантину в 2 рази збільшилася кількість безробітних, міжвідомча робоча група з розробки плану антикризових ініціатив для підтримки малого та середнього бізнесу розробила 35 ініціатив, які передадуть в Кабінет Міністрів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Робоча група антикризової підтримки малого і середнього бізнесу розробила 35 ініціатив, які передадуть в Кабмін.

"Міжвідомча робоча група з розробки плану антикризових ініціатив для підтримки малого та середнього бізнесу визначила перелік 35 ініціатив, з яких виділила ТОП-10 пріоритетних. Документ передадуть до Кабінету Міністрів України", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що засідання відбулося на базі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за участю представників Міністерства фінансів, Центру економічного відновлення і комітетів Верховної Ради бюджетного; фінансів, митної та податкової політики; з питань гуманітарної та інформаційної політики; з питань економічного розвитку.

Підкреслюється, що всі ініціативи розділені на 4 головних блоку підтримки українського бізнесу: покращення доступу до ресурсів, доступ до ринків, дерегулювання та інфраструктура підтримки бізнесу.

У повідомленні наголошується, що робоча група антикризової підтримки малого та середнього бізнесу була створена при Мінекономіки 18 травня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, у Нацбанку вважають, що після пом'якшення карантину, українська економіка почала поступово відновлюватися. У квітні понад 13 тисяч підприємців припинили роботу.

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