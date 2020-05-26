Гривня ослабла. Курс нацвалюти на міжбанку у вівторок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження в понеділок на 26,88 UAH/USD у вівторок знизився на 4 коп. до 26,92 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,85-26,89 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,91-26,94 UAH/USD, після чого збереглися на тому ж рівні.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,39% з 23,74 UAH/USD до 26,92 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 травня, на 1,68% до 26,8897 UAH/USD.

Тим часом після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.