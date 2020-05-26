підписатися на розсилку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 травня 2020, вівторок, 17:25 5
Економіка 2020-05-26T18:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на міжбанку у вівторок

Гривня ослабла. Курс нацвалюти на міжбанку у вівторок

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Гривня, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження в понеділок на 26,88 UAH/USD у вівторок знизився на 4 коп. до 26,92 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,85-26,89 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,91-26,94 UAH/USD, після чого збереглися на тому ж рівні.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,39% з 23,74 UAH/USD до 26,92 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 травня, на 1,68% до 26,8897 UAH/USD.

Тим часом після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

Більше новин про: НБУ курс гривні Гривня курс на міжбанку

Гривня на міжбанку впала після шестиденного зроста...
Закон про фінмоніторинг. Що змінилося для користув...
Гривня "завмерла" на міжбанку. Курс гривні в понед...
Гривня продовжує падати. Курс НБУ на 27 травня...
У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин
Новини
Тираж роману Марії Матіос "Солодка Даруся" досяг 200 тис. примірників 18:06
Суд зобов'язав Венедиктову відкрити справу проти керівництва САП 17:56
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на міжбанку у вівторок 17:25
У більшості київських аптечних мереж є медичні маски. Де і за якою ціною можна купити 17:08
НСЖУ запустила флешмоб #Журналісти_Важливі для підтримки постраждалих від карантину ЗМІ 16:53
більше новин
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
У Європі більше двох мільйонів заражень коронавірусом, — ВООЗ 22:50
У "Київському метрополітені" розповіли о котрій відкриються станції 25 травня 23:11
Блогер розповів, за що Амірханян хотів розправитися з керівником "Укравтодору" Кубраковим 15:46
більше новин
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ «Хмельницькгаз» сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
більше новин
У другій місяць карантину держборг України почав зростати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok