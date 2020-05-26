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26 травня 2020, вівторок, 16:44 5
Світ 2020-05-26T18:00:02+03:00
Українські Новини
В Ізраїлі атакували лабораторії, де розроблялася вакцина від коронавірусу

В Ізраїлі атакували лабораторії, де розроблялася вакцина від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Ізраїль, Кібератаки, розробка вакцини, лабораторії
кібератака, Фото: pixabay
кібератака, Фото: pixabay

В Ізраїлі минулого тижня лабораторії з розробки вакцин від COVID-19 атакували хакери. Про це пише ізраїльське видання The Jerusalem Post.

Повідомляється, що минулого тижня через масові кібератаки були заблоковані сотні веб-сайтів. У тому числі жертвами стали дослідницькі центри, що працюють над створенням вакцини від коронавірусу.

Зокрема, на домашніх сторінках сайтів хакери розмістили антиізраїльське відео, а також повідомлення на івриті і ламаною англійською:

"Зворотний відлік знищення Ізраїлю почався з давніх часів". Крім того, зверху був напис на івриті "Будьте готові до великого сюрпризу".

За даними компанії Check Point, яка спеціалізується на кібербезпеках, ізраїльські сайти атакували з Туреччини, Північної Африки і сектора Газа.

Уточнюється, що атаки на лабораторії не завдали шкоди процесу розробки вакцини. Також не робилися спроби розкрадання інформації.

Як повідомляли Українські Новини, на розробку вакцини від коронавірусу Ізраїль виділить 60 млн доларів.

Крім того, під час карантину почастішали атаки російських хакерів на відомства з протидії коронавірусу в Україні.

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