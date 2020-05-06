Во время карантина участились атаки российских хакеров на ведомства по противодействию коронавируса в Украине, – СБУ

Во время карантина участились атаки российских хакеров на ведомства по противодействию коронавируса в Украине,

В то время как США продлили санкции против России из-за атаки на государственные ресурсы, в Украине СБУ обнаружила и нейтрализовала 103 кибератаки соседней страны на сайты государственных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передают Українські Новини.

За первый квартал этого года специалисты СБУ зафиксировали 103 кибератаки российских хакеров на информационные ресурсы государственных органов власти. Наибольшая доля атак приходится на ведомства, обеспечивающих борьбу с коронавирусной инфекцией.

При введении карантина в Украине, российские хакеры отправляют письма о коронавирусе на электронные адреса государственных учреждений. К письмам прикрепляют файлы с вредоносным программным кодом, который начинает активизацию при открытии письма.

В сообщении отмечается, что подавляющее количество писем отправляют российские спецслужбы, чтобы получить доступ к данным украинских государственных органов. Вероятно, полученную информацию планируют искажать, уничтожать или от имени госорганов – распространять ложную информацию.

В течение января и марта СБУ разоблачила около 2 тысяч веб-ресурсов, из которых хакеры осуществляли кибератаки.

По данному факту правоохранители начали 117 уголовных производств, из которых 42 за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей (статьи 361, 362 УК).

Чтобы противодействовать хакерским атакам, специалисты ведомства отправили в государственные органы рекомендации как определить и уберечься от кибератак и защитить информационные данные. Также призывают проверять все письма от неизвестных адресатов через антивирусные программы.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания обвинила Россию и Иран в попытке похищения данных о коронавирусе в стране.

Компания Google заблокировала 18 млн. писем от хакеров, которые рассылали неправдивые ведомости о коронавирусе.