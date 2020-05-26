У більшості київських аптечних мереж є медичні маски. Де і за якою ціною можна купити

У більшості київських аптечних мереж є в наявності медичні маски по 10-16 гривень за штуку, в той час, як Мінекономіки планує рекомендувати Кабміну відновити експорт засобів індивідуального захисту з 1 червня.

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптечних мереж.

В аптеках мереж "Аптека НЦ", "Аптека низьких цін" і "Аптека доброго дня" маски є в наявності.

В аптеках мережі "Аптека НЦ" ціна за медичні маски становить 10,3 гривні за штуку.

У мережі "Аптека низьких цін" в наявності є маски вартістю 11,5-16,5 гривень/штука; ціна залежить від країни-виробника.

В аптеках мережі "Аптека доброго дня" маски є в наявності по 11,5 гривень/штука.

В аптеках мереж "Віталюкс" і "Бажаємо здоров'я" станом на 13:00 масок немає в наявності; дата поставок поки невідома.

Як повідомляли Українські Новини, 22 травня Кабмін встановив, що на період дії адаптивного карантину забороняється перебування у громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок.

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) заявляє, що на виконання рекомендацій комітету з 21 квітня найбільші мережі київських аптек зобов'язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 гривні.