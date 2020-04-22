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22 апреля 2020, среда, 13:45 543
Экономика 2020-04-22T13:51:09+03:00
Українські Новини
Сети киевских аптек обязались снизить наценку на маски до 1 гривны, - АМКУ

Сети киевских аптек обязались снизить наценку на маски до 1 гривны, - АМКУ

Ярина Вацяк
Аптеки, Маски, цены в аптеках, цены на маски
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) заявляет, что во исполнение рекомендаций комитета с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 гривны, которые сейчас в большей части киевских аптечных сетей продают за 15-17 гривен. 

Об этом сообщил глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня мы получили соответствующие письма и заверения от таких компаний: "Альго-Фарм", "Аптека низких цен К" ("Аптека АНЦ", "Аптека Копейка"), "Аптека НЦ", "Аптекарь", "Виталюкс", "Сириус-95", "Столичный медицинский альянс", "Фармация". Более того, сеть "Альго-Фарм" вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное предприятие "Фармация" (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек). Ожидаем информацию от других аптечных сетей", - написал он.

По словам Хмельницкого, почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены при формировании цены на маски.

"То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 гривен за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы. А расследование дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве и области активно продолжается, проводится анализ полученной информации", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее врач рассказал, как правильно использовать медицинскую маску.

Также сообщали, где и по какой цене можно купить медицинские маски и антисептики.

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