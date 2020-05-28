До Дня Києва упродовж декількох днів відбудуться книжкові виставки, екскурсії та майстер-класи: програма заходів онлайн

До Дня Києва упродовж декількох днів відбудуться книжкові виставки, екскурсії та майстер-класи: програма заход

У зв'зку з карантинними обмеженнями через коронавірус, цього року День Києва, який припадає на 31 травня, будуть святкувати не з традиційним розмахом. Проте, в кожному районі міста будуть відбуватися онлайн заходи, до яких можна буде долучитися з дому, передають Українські Новини.

Упродовж декількох днів до Дня Києва в декількох районах міста відбудуться онлайн заходи, до яких можуть долучитись жителі та гості міста.

Програма заходів у Солом'янському районі

Заходи 28 травня

Відбудеться віртуальна книжкова виставка "Як тебе не любити, Києве мій!" - Центральна районна бібліотека ім. Ф.М. Достоєвського.

Майстер-клас з виготовлення гілки каштана "Зелений символ Києва" - бібліотека ім. І. Світличного.

Краєзнавчий віртуальний екскурс "Рідний Київ – серце України, наша слава, гордість і краса!" - бібліотека № 11.

Віртуальна краєзнавча подорож "Храми чарівного міста" - бібліотека імені О. Донченка.

Віртуальний мистецький вернісаж "Київ на полотні" (відеоролик) - бібліотека ім. М. Бажана.

Майстер-клас з паперової аплікації "Квітують свічками каштани" - бібліотека ім. Є. Гуцала.

Онлайн читання "Мій Києве славний, мій граде ясний!" - бібліотека № 15.

Віртуальна книжкова виставка "Київ мій – моя столиця, ти мій рідний оберіг" - бібліотека "Преображенська".

Віртуальна літературна лоція "Pro місто" - бібліотека ім. В. Нестайка.

Галерея "ART-Rerikh" представляє віртуальну художню виставку "Ангели Світлана Грамм" - бібліотека ім. М. Реріха).

Заходи 29 травня

Поетичний онлайн калейдоскоп від читачів "Наша столиця - імені В. Нестайка);

Віртуальна вікторина "Про історію столиці знати кожному годиться" - бібліотека імені І. Світличного.

Онлайн конкурс віршів про Київ "Мій Києве-граде" - бібліотека № 13.

Краєзнавчо-патріотична онлайн гра "Люби і вивчай свій рідний край" - бібліотека "Преображенська".

Заходи 30 травня

Онлайн вікторина "Київ відомий і невідомий" - ЦРБ імені Ф. Достоєвського.

Сторінками книг про Київ "Горджуся Києвом своїм.." - бібліотека імені І. Багряного.

Віртуальна фотовиставка сучасного Києва читачки бібліотеки "Мій Києве, ти місто старовинне, краси утілення і вічного добра" - бібліотека імені О. Довженка);

Онлайн круїз до дня Києва "Найкраще місто над Дніпром" - бібліотека імені В. Нестайка.

Програма заходів у Голосіївському районі

29 травня в дитячо-юнацьких клубах "Щасливе дитинство" відбудеться виставка творчих робіт вихованців гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва "Травневий Київ".

Учні Київської дитячої художньої школи № 9 до святкових днів виготовляють авторські фотозони "Найкращий район Києва – Голосіївський!".

Шкільний конкурс читців на краще виконання віршів Т. Г. Шевченка в онлайн форматі. Підсумки конкурсу будуть висвітлені 30 травня в соціальній мережі Facebook на сторінці Київської театральної школи-студії.

30 травня в будинку культури "Конча-Заспа" відбудеться музично-пісенний онлайн відеокруїз "Пісенна моя столиця".

Виставки в бібліотеках

Книжкова онлайн виставку "Ми – кияни" - бібліотека № 152 сімейного читання.

Книжково-ілюстраційна виставка "Київ по за часом, в книгах і віках" - бібліотека ім. В. А. Симоненка для дітей.

Відеопрезентація "Весняний Київ у каштанів цвіті – найкрасивіше місто в цілім світі" - бібліотека ім. М. Т. Рильського.

Онлайн вікторина для дітей "Який же красень, Києве ти мій!" - бібліотека ім. М. М. Коцюбинського для дітей.

Віртуальна фотовиставка професійного фотохудожника, киянина, читача бібліотеки Юрія Шелеста "Вічне місто над вічною рікою" - бібліотека "Деміївська".

Виставка-огляд "Схиляюсь перед величчю твоєю, золотоглавий лицарю століть" - бібліотека ім. П. Й. Панча.

Виставку-спомин "Київ назавжди" - ЦРБ ім. М. О. Некрасова).

Тематичний стелаж "Київ: погляд через століття"- бібліотека ім. Марка Вовчка.

Крім того, аматорські колективи району (хорові та театральні) братимуть участь у Всеукраїнському фестивалі хорового мистецтва ім. Анатолія Авдієвського "Пісня над Дніпром" та міському фестивалі театрального мистецтва "Київська театральна весна – 2020" в дистанційному режимі.

Також, заклади загальної середньої та позашкільної освіти проводитимуть тематичні воркшопи, бесіди, виховні години, флешмоби, конкурси, вікторини до Дня Києва та Дня столиці в режимі онлайн.

Програма заходів у Дарницькому районі

Відео концерт учнів "Незвичайна Київська весна" - дитяча музична школа № 21.

Дитяча вистава в онлайн-форматі "Зубата втрата" - палац культури "Дарниця".

Читання байок. Гумористичне привітання з Днем Києва - палац культури "Дарниця".

Виставка традиційного вбрання Київщини з нагоди святкування Дня Києва - культурно-мистецький центр.

Фотовиставка "Древній Київ" - культурно-мистецький центр.

Тематична виставка учнів художнього відділення до дня Києва - дитяча школа мистецтв № 4.

Презентація відео-спектаклю до дня Києва та Дня столиці - Дитяча школа мистецтв № 4.

Шкільний онлайн конкурс серед найкращих робіт учнів художнього відділення "Багатобарвний Київ" - дитяча школа мистецтв № 9.

Виставка творчих робіт учнів "Мій Київ" - дитяча художня школа № 11.

Онлайн лекції "Київ – столиця України", "Лялька мотанка – українська народна іграшка" - дитяча художня школа № 11.

Раніше Українські новини повідомляли, на День Києві, 31 травня відбудеться онлайн пробіг під каштанами.

Трійцю цього року святкуватимуть 7 червня, а українці матимуть 3 вихідні дні.