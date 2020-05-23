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23 мая 2020, суббота, 02:19 18
Общество 2020-05-23T02:30:02+03:00
Українські Новини
День Киева 2020. Состоятся первые мероприятия после карантина

День Киева 2020. Состоятся первые мероприятия после карантина

Кира Молчанова
Киев, Праздник, День Киева, 31 мая
Киев. панорама. Фото: pixabay
Киев. панорама. Фото: pixabay

В 2020 году День Киева пройдет 31 мая, но без привычных громких праздничных мероприятий. Но жители столицы совсем без праздника не останутся. Афиша мероприятий в этом году поскромнее, многие из них пройдут онлайн, но все же будут те, на которые можно сходить.

День Киева обычно отмечают в конце мая. В этом году праздник припадает на 31 мая. В этот день Киеву исполнится 1538 лет.

Обычно в этот день проходит концерт на Майдане Независимости, фестивали еды, ярмарки, выставки цветов, велопробег, марафон и многое другое. Из традиционных мероприятий пройдет только Пробег под каштанами. Переносить другие мероприятия на другие даты не будут. Некоторые из них проведут онлайн.

А еще в этот день заработают фонтаны. Вечером на них будут включать подсветку. Речь идет о 8 больших фонтанов. На Майдане Независимости – "Большой" и комплекс из шести фонтанов "Малые" (четная сторона улицы Крещатик), фонтаны "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева" (нечетная сторона улицы Крещатик), фонтан "Крещатик" на улице Крещатик, 25, фонтан на улице Большой Васильковской, 119-121 и комплекс фонтанов в акватории Русановского канала.

Как сообщали Українські Новини, в парке "Владимирская горка" в Шевченковском районе Киева установят фонтан за 9,64 млн гривен.

Прошлогодний сезон киевских фонтанов завершился 30 сентября.

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