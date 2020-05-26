Одеситку оштрафували на 17 тис. гривень за те, що вийшла вночі без паспорта

В Одесі Приморський районний суд оштрафував на 17 тисяч гривень жінку за те, що вона перебувала вночі в громадському місці без документів всупереч новим карантинним обмеженням.

Про це зазначається на сайті Судової влади України.

У повідомленні идеться, що одеситка 1992 року народження 29 квітня о 00:30 перебувала в громадському місці без документів, що засвідчують особу. Суд зауважив, що це вона порушила п. 16 постанови КМУ № 255 від 02.04.2020 року.

"Вчинення цього адміністративного правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-34000 гривень) і на посадових осіб - від 2 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-170 тисяч гривень)", — йдеться в повідомленні.

Одеський суд визнав жінку "винною" і призначив їй адміністративне покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень та судовий збір на користь держави в розмірі 420,40 гривень.

Рішення суду можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 10 днів.

Як повідомляли Українські Новини, 20 березня Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку на 17 тис. гривень за порушення правил карантину. Вона торгувала в невстановленому місці.

Пізніше суд оштрафував жителя Сум на 17 тис. гривень за перебування в магазині АТБ без захисної маски.