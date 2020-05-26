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26 травня 2020, вівторок, 16:45 19
Суспільство 2020-05-26T18:15:02+03:00
Українські Новини
Одеситку оштрафували на 17 тис. гривень за те, що вийшла вночі без паспорта

Одеситку оштрафували на 17 тис. гривень за те, що вийшла вночі без паспорта

Кира Молчанова
Штраф, Одеса, Порушення карантину
Український паспорт. Фото: newsroom.kh
Український паспорт. Фото: newsroom.kh

В Одесі Приморський районний суд оштрафував на 17 тисяч гривень жінку за те, що вона перебувала вночі в громадському місці без документів всупереч новим карантинним обмеженням.

Про це зазначається на сайті Судової влади України.

У повідомленні идеться, що одеситка 1992 року народження 29 квітня о 00:30 перебувала в громадському місці без документів, що засвідчують особу. Суд зауважив, що це вона порушила п. 16 постанови КМУ № 255 від 02.04.2020 року.

"Вчинення цього адміністративного правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-34000 гривень) і на посадових осіб - від 2 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-170 тисяч гривень)", — йдеться в повідомленні.

Одеський суд визнав жінку "винною" і призначив їй адміністративне покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень та судовий збір на користь держави в розмірі 420,40 гривень.

Рішення суду можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 10 днів.

Як повідомляли Українські Новини, 20 березня Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку на 17 тис. гривень за порушення правил карантину. Вона торгувала в невстановленому місці.

Пізніше суд оштрафував жителя Сум на 17 тис. гривень за перебування в магазині АТБ без захисної маски.

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