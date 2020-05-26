Суд відкрив справу за позовом Нефьодова про поновлення його на посаді глави митниці

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 1 липня підготовче засідання за позовом Максима Нефьодова до Кабінету Міністрів України щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби", - сказано в ньому.

Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів від 24 квітня "Про звільнення Нефедова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України" і просить поновити його на зазначеній посаді.

Також Нефедов просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру її середньоденної (годинної) заробітної плати.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Кабінет Міністрів звільнив Нефедова з посади голови Митної служби.

Колишній голова Державної митної служби України Максим Нефьодов раніше підтвердив оприлюднену агентством інформацію про нараховуються за погодженням з Мінфіном преміях в 600% від посадового окладу.