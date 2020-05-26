підписатися на розсилку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 травня 2020, вівторок, 16:03 23
Медицина 2020-05-26T18:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві експрес-тест на коронавірус можна купити від 279 грн. Наявність в аптеках

У Києві експрес-тест на коронавірус можна купити від 279 грн. Наявність в аптеках

Ярина Вацяк
Аптеки, київські аптеки, Коронавірус, Covid-19, тести на коронавірус
Тест на коронавірус. Фото: rehamed.in.ua
Тест на коронавірус. Фото: rehamed.in.ua

У той час, як в Україні після чотириденного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася, експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу в більшості великих аптечних мереж Києва за 279-513 гривень за штуку.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж.

станом на 13:00 понеділка експрес-тести за ціною 490 гривень є у продажу в мережі аптек "Віталюкс".

Також тести є в аптеках мережі "Аптека низьких цін" по 279-513 гривень (ціна залежить від країни-виробника).

В невеликій кількості тести є у продажу в мережі "Аптека доброго дня" (в аптеках по вул. Костянтинівська, 71 і в ТЦ "Глобус"); вартість – 465,5 гривень за штуку.

Експрес-тестів немає у продажу в аптечних мережах "Бажаємо здоров'я" і "Аптека НЦ"; постачання в аптеки мереж не очікуються.

Як повідомляли Українські Новини, лабораторії центрів по боротьбі з ВІЛ і Держпродспоживчслужби хочуть залучити до тестування на коронавірус.

Також Українські Новини писали про те, що таке ІФА-тестування на коронавірус і кому його будуть робити.

Більше новин про: Аптеки київські аптеки Коронавірус Covid-19 тести на коронавірус

Більшість аптечних мереж продають тести на коронав...
Експрес-тести на COVID-19 у Києві є в більшості ап...
"Батьківщина" завершила самоізоляцію після виявлен...
Що таке ІФА-тестування на коронавірус і кому його ...
У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин
Новини
Тираж роману Марії Матіос "Солодка Даруся" досяг 200 тис. примірників 18:06
Суд зобов'язав Венедиктову відкрити справу проти керівництва САП 17:56
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на міжбанку у вівторок 17:25
У більшості київських аптечних мереж є медичні маски. Де і за якою ціною можна купити 17:08
НСЖУ запустила флешмоб #Журналісти_Важливі для підтримки постраждалих від карантину ЗМІ 16:53
більше новин
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
У Європі більше двох мільйонів заражень коронавірусом, — ВООЗ 22:50
У "Київському метрополітені" розповіли о котрій відкриються станції 25 травня 23:11
Блогер розповів, за що Амірханян хотів розправитися з керівником "Укравтодору" Кубраковим 15:46
більше новин
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ «Хмельницькгаз» сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
більше новин
У другій місяць карантину держборг України почав зростати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok