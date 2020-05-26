У Києві експрес-тест на коронавірус можна купити від 279 грн. Наявність в аптеках

У той час, як в Україні після чотириденного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася, експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу в більшості великих аптечних мереж Києва за 279-513 гривень за штуку.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж.

станом на 13:00 понеділка експрес-тести за ціною 490 гривень є у продажу в мережі аптек "Віталюкс".

Також тести є в аптеках мережі "Аптека низьких цін" по 279-513 гривень (ціна залежить від країни-виробника).

В невеликій кількості тести є у продажу в мережі "Аптека доброго дня" (в аптеках по вул. Костянтинівська, 71 і в ТЦ "Глобус"); вартість – 465,5 гривень за штуку.

Експрес-тестів немає у продажу в аптечних мережах "Бажаємо здоров'я" і "Аптека НЦ"; постачання в аптеки мереж не очікуються.

Як повідомляли Українські Новини, лабораторії центрів по боротьбі з ВІЛ і Держпродспоживчслужби хочуть залучити до тестування на коронавірус.

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