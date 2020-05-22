Лабораторії центрів по боротьбі з ВІЛ і Держпродспоживчслужби хочуть залучити до тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я має намір залучити лабораторії при центрах з боротьби з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів до проведення тестування на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в той час, як МОЗ затвердив алгоритм тестування на антитіла до коронавирусу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Ми вже домовилися з лабораторіями при центрах з боротьби з ВІЛ, щоб там також проводити ПЛР-тестування. Їх обладнання дозволяє проводити таке тестування. Зараз триває налаштування цього обладнання. По-друге, ми звернулися до Держпродспоживчслужби, щоб на обладнанні, яке встановлене в її лабораторіях, ми теж могли проводити ПЛР-тестування", - сказав він.

За його словами, це допоможе збільшити кількість досліджень на коронавірусну хворобу.

Степанов зазначив, що нинішня кількість досліджень в рамках 8-9 тис. за день - це потужності тих лабораторій, які на сьогодні задіяні в проведенні тестування.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня МОЗ збільшив кількість проведених досліджень на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції на 21,3% до 8,6 тисяч.

Міністр охорони Здоров'я Максим Степанов розповів, кому будуть в першу чергу робити тести на антитіла до коронавірусу.