Після чотириденного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася

25 травня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 339 до 21 584, кількість померлих від захворювання - на 21 людини до 644 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилась на 30,9%, кількість нових летальних випадків - у 3,5 рази.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 644 летальних, 7 575 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 339 нових випадків", - йдеться в ньому.

За добу одужала 341 особа.

Таким чином, 25 травня показник нових хворих за добу був меншим, ніж видужали - 339 проти 341.

Кількість нових випадків захворювання 25 травня становила 1,6% від загальної кількості захворілих на 24 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 101), у Києві (2 710) та Рівненській області (1 475).

У Київській області зафіксовано 1 458 випадків коронавирусной інфекції, у Львівській - 1 405 випадків, в Івано-Франківській області - 1 306 випадків, у Тернопільській - 1 124, у Закарпатській - 1 092, в Харківській - 930, у Вінницькій - 910, у Дніпропетровській - 895, в Одеській - 842, у Волинській - 805, у Житомирській - 647, у Кіровоградській - 482, у Запорізькій - 416 випадків.

392 випадку виявлено в Черкаській області, 370 випадків - у Хмельницькій, 281 випадок - у Миколаївській, 267 випадків - у Полтавській області, 177 випадків - у Херсонській, 166 випадків - у Сумській, 155 випадків - у Донецькій, 134 випадки - у Чернігівській та 44 випадки - у Луганській області.

Також у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, за добу у світі підтвердили 87 тис. випадків коронавірусу.

Тим часом шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.