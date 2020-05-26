Ціна на газ в Європі знизилися на 8%

Ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати негативною

18-25 травня спотова ціна газу на нідерландському газовому хабі TTF знизилася на 7,7%, або на 3,83 євро/тис. куб. м до 45,95 євро/тис. куб. м

Про це свідчать результати торгів на біржі Powernext/EEX, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 18 травня спотова ціна на газ початку зниження і з 49,78 євро/ тис. куб. м знизилася до 26,15 євро/тис. куб. м 22 травня.Однак 23 травня ціни на газ показали зростання і 25 травня збільшилися до 45,95 євро/тис. куб. м.

У свою чергу в гривненвом еквіваленті з 18 по 25 травня спотова ціна на газ знизилася на 6,41%, або на 91,8 гривень/тис. куб. м до 1 340,25 тис. гривень/м. куб (згідно з курсом НБУ станом на 25 травня).

Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати негативною.

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень.

Після чого "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень.