Цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной

Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, как это произошло в прошлом месяце с ценами нефть.

Об этом говорится в материале РБК со ссылкой на Reuters.

"Если предложение на рынке останется высоким по мере заполнения хранилищ, мы, возможно, увидим отрицательные цены в какой-то момент", — сообщил один из трейдеров на европейском рынке газа.

Издание проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в прошлом месяце впервые в истории торговались ниже нуля. Нулевые или отрицательные цены будут означать, что продавцы газа в Европе будут вынуждены отдавать газ бесплатно или даже доплачивать, чтобы его забрали.

Спотовые цены на газ действительно могут дойти до отрицательных значений, подтвердил в разговоре с РБК приглашенный профессор парижского института Sciences Po специалист по газовому рынку Тьерри Бро. "Это более вероятно для NBP, где в прошлом [в 2006 году] уже наблюдались отрицательные цены, но на этот раз это может случиться и на TTF", — сказал эксперт.

По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков. Шансы на отрицательные цены на голландском хабе TTF гораздо ниже, утверждает издание.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май.

После чего "Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь.