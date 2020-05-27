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27 травня 2020, середа, 07:18 54
Судова влада 2020-05-27T08:30:01+03:00
Українські Новини
Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина"

Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина"

Сергій Паламаренко
Володимир В'ятрович, Євросолідарність, Окружний адмінсуд Києва, Дивізія СС
Володимир В'ятрович. Фото: Українське Фото
Володимир В'ятрович. Фото: Українське Фото

Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив, що Окружний адміністративний суд м. Києва призначив на сьогодні, 27 травня, засідання у справі про символіку дивізії СС "Галичина" за участю народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Володимира В'ятровича.

Про це директор Українського єврейського комітету заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook .

"Це повістка народному депутату Володимиру В'ятровичу, якого завтра чекають в суді за позовом про те, чи є символіка дивізії СС "Галичина" нацистської. Нагадаю, що будучи директором інституту Нацпам'яті В'ятрович офіційно заявив, що символіка дивізії нацистської не є", - написав Долинський та опублікував копію повістки в суд.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва розглядає позов до колишнього голови Інституту нацпам'яті В'ятровичу. Суть позову в тому, що Український інститут нацпам'яті офіційно заявив, що символіка 14-ї дивізії СС "Галичина" не є нацистською символікою. Позов був поданий в 2017 році (справа №826/11325/17).

"Явку В'ятровича Володимира Михайловича визнати обов'язковою", - зазначено у вирішенні суду від 6 листопада 2019 року, оскільки саме В'ятрович підписав відповідь на запит про символіку дивізії СС "Галичина".

22 січня В'ятрович не з'явився до суду у справі про нацистську символіку.

У травні 2017 року, В'ятрович заявив, що символіка дивізії СС "Галичина" не підпадає під закон про заборону пропаганди. "В зазначеному переліку символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) відсутня. Враховуючи це, символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) у відповідності з чинним законодавством України не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання яких в Україні заборонено", – написав В'ятрович.

В свою чергу наступник В'ятровича, директор Інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що символіка дивізії СС "Галичина" не відповідає європейським нормам.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня Головпоштамт Львова організував виставку марок і листівок, присвячених дивізії СС "Галичина".

В 2018 році департамент освіти Львівської обласної державної адміністрації, під керівництвом Любомири Мандзій, організував конкурс дитячого малюнка, який проводився з метою створення героїчного образу дивізії СС "Галичина".

6 листопада 2019 року Окружний адмінсуд Києва зобов'язав В'ятровича персонально з'явитися на засідання 4 грудня по справі про протиправність невизнання нацистської символіки дивізії СС "Галичина".

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