Вятрович прогулял заседание суда по делу о символике дивизии СС "Галичина", – Бужанский

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") сообщил, что бывший руководитель Института национальной памяти, а ныне народный депутат Владимир Вятрович (фракция "Европейская солидарность") сегодня, 4 декабря, не явился на заседание Окружного административного суда г. Киева по делу о противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".

Об этом Бужанский заявил на своем Telegram-канале.

"Естественно, в суд Вятрович не пришел, более того, даже не забрал с почты судебную повестку. Да и кто, в принципе то сомневался, а?

Но давайте я объясню в двух словах, что на самом деле происходит. Дело в том, что закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов, только называется таковым. И Третий Рейх туда вписан только для того, чтобы пользуясь тем, что Рейх всемирно признанное абсолютное зло, вписать туда прицепом и Советский Союз. Собственно, на этом роль Рейха благополучно заканчивается. Потому что сам закон - не про тоталитарные режимы, а просто антисоветский.

Учитывая эту его направленность, в нем тщательнейшим образом выписаны все бесконечные атрибуты Союза, за демонстрацию которых наступает ответственность. И очень вскользь, практически никак не описаны нацистские атрибуты, даже не потому, что кто-то пытался что-то прикрыть, нет. Просто не нужно было, не об этом закон.

Отсюда дальнейшие выводы, вы спрашиваете что-то у Института нацпамяти, а они, вместо ответа по сути, и как историки, начинают трактовать законы. Что вообще не в их компетенции. А именно, наслюнявив палец, листают закон о запрете тоталитарных режимов и торжествующе заявляют, не, тут такого нет (я про некие признаки нацизма), а раз нет, значит нет. Вот и все.

Я не буду ссылаться на мировое право, доминирующее над чем-то там, дело не в этом даже. Это как если описать признаки наступления дня со ссылкой на часы, а солнце не вписать. И ты говоришь, так солнце ж встало, агов, а тебе - нет. Нет в законе про солнце, есть только про часы. А они стоят. На страже Рейха", - написал Бужанский.

Напомним, Окружной админсуд Киева рассматривает иск к бывшему председателю Института нацпамяти Вятровичу. Суть иска в том, что Украинский институт нацпамяти официально заявил, что символика 14-й дивизии СС "Галичина" не является нацистской символикой.

Иск был подан в 2017 году. Дело №826/11325/17.

"Явку Вятровича Владимира Михайловича признать обязательной", - указано в решениии суда от 6 ноября 2019 года, проскольку именно Вятрович подписал ответ на запрос по символике дивизии СС "Галичина".

В Едином реестре судебных решений фамилия истца не раскрывается. Из судебных материалов известно, что истец судится с Институтом нацпамяти и Вятровичем лично. Он просит суд признать противоправными действия чиновников по предоставлению интернет-изданию "Страна.ua" толкования Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" относительно дивизии CC "Галичина". Истец также просит суд запретить Вятровичу и Институту нацпамяти пропаганду символики дивизии СС "Галичина" и толкование закона.

Как сообщали Українські Ноивини, 6 ноября Окружной админсуд Киева обязал Вятровича персонально явиться на заседание 4 декабря по делу о противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".

В сентябре 2019 года Кабинет Министров Украины уволил Вятровича с должности председателя Института нацпамяти.

Как сообщали Українські Новини, 5 ноября Бужанский заявил о намерении разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о недопустимости чествования лиц, служивших в любых военных и полицейских подразделениях, которые признаны преступными организациями, а так же принимали участие в Холокосте.