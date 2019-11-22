Cуд вызвал Вятровича по делу нацисткой символики СС "Галичина"

Окружной административный суда Киева обязал бывшего председателя Национального института памяти, зарегистрированного депутатом Рады Владимира Вятровича, персонально явиться на заседание 4 декабря по делу относительно противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".

Об этом депутат Слуги народа Максим Бужанский написал в соцсети Facebook.

В суде оспаривается ответ Вятровича на запрос, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. В то время Вятрович еще возглавлял Институт национальной памяти.

"Вятрович в суд ходить не желал, присылая вместо себя адвоката, имел право. До тех пор, пока суд не обязал его и истца явиться на заседание лично, 4 декабря 2019 года. Поверьте, это будет очень интересное заседание, если Вятрович туда придет, по крайней мере, у него есть уникальный шанс стать первым украинцем, защищающим символику эсэсовской дивизии в суде", - написал Бужанский.

Иск был подан в 2017 году. Его рассматривает Окружной административный суд Киева. Дело №826/11325/17.

"Явку Вятровича Владимира Михайловича признать обязательным", - написано в решениии суда от 6 ноября 2019 года, проскольку именно Вятрович подписал ответ на запрос по символике дивизии СС "Галичина".

В Едином реестре судебных решений фамилия истца не раскрывается.

Из судебных материалов стало известно, что истец судится с Институтом национальной памяти и Вятровичем лично. Он просит суд признать противоправными действия чиновников по предоставлению интернет-изданию "Страна" толкования Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" относительно дивизии CC "Галичина". Истец также просит суд запретить Вятровичу и Институту пропаганду символики дивизии СС "Галичина" и толкование закона.

В 2017 году издание "Страна" просила возглавляемый Вятровичем Инситут национальной памяти разъяснить подпадает ли использование символики дивизии СС "Галичина" (которая воевала в составе войск нацистской Германии во время Второй мировой войны) под запрет согласно требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Вятрович ответил, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено.

За этот ответ неназванный в судебном реестре истец подал в суд.

Как сообщали Українськi Новини, 12 ноября Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко ("Евросолидарность"). 14 ноября ЦИК признал Вятровича депутатом и зарегистрировал его. Но Вятрович пока не успел принести присягу депутата и вступить в полномочия.

В сентябре 2019 Кабмин уволил Вятровича с должности председателя Института национальной памяти.

Бужанский до избрания депутатом Рады летом 2019 года был известным блогером, который активно выступал против героизации Украинской повстанческой армии, считая ее союзником нацистской Германии.

Вятрович в свою очередь на должности руководителя Института национальной памяти проводил политику чествования УПА, считая ее национально-освободительным движением украинцев.