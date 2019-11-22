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22 ноября 2019, пятница, 08:25 3543 Дополнено
Верховная Рада и партии 2019-11-22T10:19:43+02:00
Українські Новини
Cуд вызвал Вятровича по делу нацисткой символики СС "Галичина"

Cуд вызвал Вятровича по делу нацисткой символики СС "Галичина"

Суд, СС Галичина, Владимир Вятрович, Партия
Владимир Вятрович.
Владимир Вятрович.

Окружной административный суда Киева обязал бывшего председателя Национального института памяти, зарегистрированного депутатом Рады Владимира Вятровича, персонально явиться на заседание 4 декабря по делу относительно противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".

Об этом депутат Слуги народа Максим Бужанский написал в соцсети Facebook.

В суде оспаривается ответ Вятровича на запрос, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. В то время Вятрович еще возглавлял Институт национальной памяти. 

"Вятрович в суд ходить не желал, присылая вместо себя адвоката, имел право. До тех пор, пока суд не обязал его и истца явиться на заседание лично, 4 декабря 2019 года. Поверьте, это будет очень интересное заседание, если Вятрович туда придет, по крайней мере, у него есть уникальный шанс стать первым украинцем, защищающим символику эсэсовской дивизии в суде", - написал Бужанский.

Иск был подан в 2017 году. Его рассматривает Окружной административный суд Киева. Дело №826/11325/17.

"Явку Вятровича Владимира Михайловича признать обязательным", - написано в решениии суда от 6 ноября 2019 года, проскольку именно Вятрович подписал ответ на запрос по символике дивизии СС "Галичина".

В Едином реестре судебных решений фамилия истца не раскрывается. 

Из судебных материалов стало известно, что истец судится с Институтом национальной памяти и Вятровичем лично. Он просит суд признать противоправными действия чиновников по предоставлению интернет-изданию "Страна" толкования Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" относительно дивизии CC "Галичина". Истец также просит суд запретить Вятровичу и Институту пропаганду символики дивизии СС "Галичина" и толкование закона.

В 2017 году издание "Страна" просила возглавляемый Вятровичем Инситут национальной памяти разъяснить подпадает ли использование символики дивизии СС "Галичина" (которая воевала в составе войск нацистской Германии во время Второй мировой войны) под запрет согласно требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Вятрович ответил, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено. 

За этот ответ неназванный в судебном реестре истец подал в суд.

Как сообщали Українськi Новини, 12 ноября Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко ("Евросолидарность"). 14 ноября ЦИК признал Вятровича депутатом и зарегистрировал его. Но Вятрович пока не успел принести присягу депутата и вступить в полномочия.

В сентябре 2019 Кабмин уволил Вятровича с должности председателя Института национальной памяти.

Бужанский до избрания депутатом Рады летом 2019 года был известным блогером, который активно выступал против героизации Украинской повстанческой армии, считая ее союзником нацистской Германии.

Вятрович в свою очередь на должности руководителя Института национальной памяти проводил политику чествования УПА, считая ее национально-освободительным движением украинцев.

Больше новостей о: Суд СС Галичина Владимир Вятрович Партия "Слуга народа" Максим Бужанский

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